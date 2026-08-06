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Водитель BMW разогнался до 170 км/ч и сразу попал в руки полиции 0 87

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спидометр

ChatGPT

На Елгавском шоссе полицейские задержали водителя BMW, который во время обгона разогнался до 170 км/ч на участке с ограничением скорости 90 км/ч. За грубое нарушение мужчину оштрафовали на 1400 евро и лишили водительских прав на один год.

Инцидент произошел во вторник около 11:35 в волости Цену Елгавского края. Сотрудники Госполиции, контролировавшие дорожное движение, заметили автомобиль BMW, который при обгоне нескольких машин значительно превысил скорость. На участке, где разрешено ехать не быстрее 90 км/ч, автомобиль разогнался до 170 км/ч.

Полицейские немедленно остановили нарушителя. За рулем находился мужчина 1996 года рождения.

В отношении водителя был начат административный процесс за превышение скорости более чем на 70 км/ч. За такое нарушение законодательство предусматривает штраф от 1400 до 2000 евро и лишение водительских прав на срок от одного до трех лет.

В данном случае мужчине назначили минимальный предусмотренный законом штраф — 1400 евро — и лишили права управления транспортными средствами на 12 месяцев.

Госполиция напоминает, что соблюдение скоростного режима — одно из важнейших условий безопасности на дорогах. Даже кратковременное превышение скорости существенно увеличивает риск тяжелых последствий в случае аварии.

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#госполиция #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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