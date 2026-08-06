За последние месяцы полиция Рижского региона задержала нескольких мужчин по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес в Вецаки. По большинству эпизодов продолжается досудебное расследование.

За последние несколько месяцев полиция Рижского региона задержала нескольких мужчин по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении детей, а также мужчину, пытавшегося затащить женщину в лес в Вецаки. Об этом сообщили в Государственной полиции.

Инцидент в Вецаки произошел 21 мая около 21:30. Неизвестный мужчина схватил женщину сзади и попытался утащить ее в лес. Пострадавшая оказала сопротивление и начала громко звать на помощь, после чего нападавший отпустил ее и скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

После длительных оперативно-розыскных мероприятий и анализа собранной информации полиция установила личность предполагаемого преступника. 1 июля был задержан мужчина 1980 года рождения, ранее уже судимый за аналогичные преступления. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Еще одно задержание произошло 14 мая. Сотрудники полиции Пардаугавы задержали мужчину 1977 года рождения, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от одного из учебных заведений. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

28 июня был задержан мужчина 1966 года рождения, который, по данным следствия, обнажил половые органы в присутствии малолетних детей с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. Суд постановил заключить его под стражу.

Кроме того, 6 июля было возбуждено уголовное дело по факту развращения малолетнего. Уже на следующий день задержали мужчину 1985 года рождения. 9 июля ему избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Еще один случай расследуется в Малпилсе Сигулдского края. По данным полиции, 18 июня мужчина 1954 года рождения на детской игровой площадке обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Он был задержан, а 19 июня суд санкционировал его арест.

Во всех случаях полиция продолжает досудебное расследование. Правоохранительные органы призывают жителей незамедлительно сообщать о подобных преступлениях и подозрительном поведении, особенно если речь идет о безопасности детей.