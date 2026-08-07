Испанская и эквадорская полиция ликвидировали международную сеть наркоконтрабанды, финансировавшуюся инвесторами из Дубая. В ходе масштабной операции были задержаны 44 человека и изъята 21 тонна кокаина.

Правоохранительные органы Испании и Эквадора при координации Европола провели многолетнюю совместную операцию против международной преступной группировки, занимавшейся поставками кокаина из Южной Америки в Европу, передает New York Post.

Как сообщили в Гражданской гвардии Испании, расследование привело к задержанию 44 подозреваемых и изъятию 21 тонны кокаина.

По данным следствия, преступная сеть финансировалась инвесторами из Дубая. Наркотики доставлялись в Испанию морскими контейнерами, где их прятали среди легальных коммерческих грузов, отправленных главным образом из эквадорского порта Гуаякиль.

Первые задержания прошли еще в марте 2025 года. Тогда полиция Эквадора арестовала 36 человек и провела около 50 обысков.

Завершающий этап операции состоялся в Испании, где были задержаны еще восемь участников группировки. Во время обысков правоохранители также изъяли около одного миллиона евро наличными.

Следствие продолжается. Испанские власти считают операцию одним из крупнейших ударов по международной сети поставок кокаина, действовавшей между Южной Америкой и Европой.