Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

21 тонна кокаина и деньги из Дубая: полиция раскрыла международную сеть: в Испании разгромили международный наркокартель 0 208

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наркотики
ФОТО: Getty images

Испанская и эквадорская полиция ликвидировали международную сеть наркоконтрабанды, финансировавшуюся инвесторами из Дубая. В ходе масштабной операции были задержаны 44 человека и изъята 21 тонна кокаина.

Правоохранительные органы Испании и Эквадора при координации Европола провели многолетнюю совместную операцию против международной преступной группировки, занимавшейся поставками кокаина из Южной Америки в Европу, передает New York Post.

Как сообщили в Гражданской гвардии Испании, расследование привело к задержанию 44 подозреваемых и изъятию 21 тонны кокаина.

По данным следствия, преступная сеть финансировалась инвесторами из Дубая. Наркотики доставлялись в Испанию морскими контейнерами, где их прятали среди легальных коммерческих грузов, отправленных главным образом из эквадорского порта Гуаякиль.

Первые задержания прошли еще в марте 2025 года. Тогда полиция Эквадора арестовала 36 человек и провела около 50 обысков.

Завершающий этап операции состоялся в Испании, где были задержаны еще восемь участников группировки. Во время обысков правоохранители также изъяли около одного миллиона евро наличными.

Следствие продолжается. Испанские власти считают операцию одним из крупнейших ударов по международной сети поставок кокаина, действовавшей между Южной Америкой и Европой.

×
Читайте нас также:
#Испания #Европа #эквадор #Дубай #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скорая помощь Таиланда
Изображение к статье: Доларс Александерс
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: Амфетамин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вирусы и ИИ
Техно
2
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео