Серьезная авария произошла в Сауриеши у поворота на улицу Гранита. В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек получил травмы, а движение на участке дороги оказалось частично ограничено.

Два легковых автомобиля столкнулись в Сауриеши у поворота на улицу Гранита. В результате аварии пострадал один человек, которого бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила в больницу.

После удара было повреждено и дорожное ограждение, что осложнило движение на месте происшествия.

Сейчас на участке работают сотрудники Государственной полиции. Одна полоса движения полностью перекрыта, поэтому транспорт пропускают с ограничениями.

Несмотря на это, съемочная группа передачи Degpunktā (ТВ3) сообщает, что серьезных заторов на месте аварии пока не образовалось, хотя водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при проезде этого участка.

О причинах столкновения и состоянии пострадавшего официальной информации пока нет. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.

Движение в районе аварии остается частично ограниченным до завершения работы экстренных служб и оформления происшествия.