На литовско-российской границе произошел инцидент, информация о котором скрывалась две недели. Мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум, объехал «зубы дракона», а затем пешком пересек государственную границу.

Глава отдела коммуникаций Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Лина Лауринайтите в пятницу подтвердила BNS факт инцидента.

22 июля около 10:50 пограничники через камеры видеонаблюдения КПП «Нида» увидели, как водитель автомобиля Audi A5 Sportback отодвинул защитное ограждение, вернулся в машину и, проезжая по территории КПП, протаранил шлагбаумы и объехал заграждения «зубы дракона». Затем он остановился, вышел из автомобиля и пешком пересек границу.

Подойдя к российскому защитному ограждению, мужчина постоял, а затем вернулся обратно, вновь пересек государственную границу. Сев в автомобиль около 10:55, он покинул территорию КПП. Вскоре его задержали сотрудники Нярингской пограничной заставы.

Установлено, что это 40-летний гражданин Литвы Т.А., проживающий в Вильнюсском районе. Он был трезв, наркологическая экспертиза не выявила опьянения наркотическими или психотропными веществами.

Мужчина был помещен в изолятор временного содержания в Клайпеде, а на следующий день после допроса отпущен под подписку о невыезде.

Почему это инцидент бы скрыт от общественности? «Принимая решение об огласке информации, мы оцениваем характер события, его актуальность и объем коммуникации на тот момент», — туманно ответила Лауринайтите.

По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование.