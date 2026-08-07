Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гражданин Литвы пытался вырваться из своей страны в Россию. Но передумал 2 1451

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница

На литовско-российской границе произошел инцидент, информация о котором скрывалась две недели. Мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум, объехал «зубы дракона», а затем пешком пересек государственную границу.

Глава отдела коммуникаций Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Лина Лауринайтите в пятницу подтвердила BNS факт инцидента.

22 июля около 10:50 пограничники через камеры видеонаблюдения КПП «Нида» увидели, как водитель автомобиля Audi A5 Sportback отодвинул защитное ограждение, вернулся в машину и, проезжая по территории КПП, протаранил шлагбаумы и объехал заграждения «зубы дракона». Затем он остановился, вышел из автомобиля и пешком пересек границу.

Подойдя к российскому защитному ограждению, мужчина постоял, а затем вернулся обратно, вновь пересек государственную границу. Сев в автомобиль около 10:55, он покинул территорию КПП. Вскоре его задержали сотрудники Нярингской пограничной заставы.

Установлено, что это 40-летний гражданин Литвы Т.А., проживающий в Вильнюсском районе. Он был трезв, наркологическая экспертиза не выявила опьянения наркотическими или психотропными веществами.

Мужчина был помещен в изолятор временного содержания в Клайпеде, а на следующий день после допроса отпущен под подписку о невыезде.

Почему это инцидент бы скрыт от общественности? «Принимая решение об огласке информации, мы оцениваем характер события, его актуальность и объем коммуникации на тот момент», — туманно ответила Лауринайтите.

По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование.

×
Читайте нас также:
#Литва #граница #безопасность #задержание #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: нелегальное тв
Изображение к статье: Телефонные мошенники
Изображение к статье: Финский пограничник
Изображение к статье: Скорая помощь Таиланда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Душевая кабина
Люблю!
Изображение к статье: Счастливое детство
Люблю!
Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео