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Из Латвии в Финляндию: раскрыт канал нелегальной переправки мигрантов 0 200

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финский пограничник

Финская пограничная служба завершила расследование деятельности международной преступной группы, которая переправляла через Латвию в Финляндию соискателей убежища. По данным следствия, за несколько месяцев злоумышленники организовали или попытались организовать более 40 нелегальных перевозок.

По информации Пограничной службы Финляндии, преступная сеть действовала с декабря 2025 года по апрель 2026 года и занималась незаконной переправкой граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие государства Евросоюза, передает Yle.

Все нелегально переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. На первом этапе их доставляли в Финляндию авиарейсами из аэропорта Риги, в том числе самолетами авиакомпании airBaltic.

Позже организаторы изменили схему. Мигрантов стали отправлять поездом из Латвии в Таллин, а затем пассажирскими паромами перевозить в Хельсинки.

Часть попыток была пресечена еще в странах отправления и транзита. Некоторых мигрантов задержали в портах Таллина и Хельсинки. Тем, кому удалось попасть в Финляндию, организовывали дальнейший маршрут через город Хапаранда в Швецию, а затем в другие страны Европы.

По данным следствия, как участники преступной группы, так и нелегально переправленные мигранты являются выходцами из стран Восточной Африки.

В ходе расследования один из подозреваемых находился под стражей. Материалы уголовного дела уже переданы в прокуратуру, которая примет решение о предъявлении обвинения.

Финские правоохранительные органы считают, что раскрытая схема была частью организованной международной сети по незаконной переправке мигрантов. Расследование завершено, однако не исключено, что следствие продолжится в отношении других возможных участников преступной группы.

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#Финляндия #Швеция #Латвия #миграция #преступность #Беларусь #Евросоюз
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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