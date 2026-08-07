Государственная полиция Латвии передала в прокуратуру уголовное дело против гражданина Косово, которого подозревают в серии краж из банкоматов. Общий ущерб, причиненный организованной группой, составил около 96 тысяч евро.

По данным полиции, первое преступление произошло 27 апреля в Елгаве, где из банкомата на улице Рупниецибас была похищена кассета с наличными. Затем 13 мая злоумышленники совершили еще две кражи из банкоматов в Риге — на улицах Дзелзавас и Валдекю. Во всех случаях действовали четыре участника организованной преступной группы.

Следствие установило, что преступники использовали ранее похищенные латвийские автомобильные номерные знаки, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов.

14 мая в Литве был задержан гражданин Косово 1985 года рождения, находившийся в автомобиле, который использовался при совершении преступлений.

14 июля материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру Рижского района Пардаугава для начала уголовного преследования.

Расследование в отношении остальных участников организованной группы продолжается.