За первые шесть месяцев 2026 года в сети мобильного оператора Bite Latvija было заблокировано 171 652 мошеннических звонка. Несмотря на снижение общего числа блокировок по сравнению с прошлым годом, специалисты предупреждают: аферисты не стали менее активными — они просто изменили методы работы.

За первые шесть месяцев 2026 года в сети мобильного оператора Bite Latvija было заблокировано 171 652 мошеннических звонка. Об этом сообщили представители компании.

По данным бесплатной системы защиты от телефонного мошенничества Bite Latvija, после рекордной активности в ноябре 2025 года, когда было заблокировано более 405 тысяч мошеннических звонков, в последующие три месяца их количество сократилось почти на 98%. Однако спад оказался временным: уже в мае число заблокированных звонков выросло почти в семь раз, превысив 57 тысяч.

В общей сложности в 2025 году в сети Bite Latvija было заблокировано 2,4 миллиона мошеннических звонков, тогда как за первые шесть месяцев 2026 года — 171 652. В компании подчеркивают, что снижение числа блокировок вовсе не означает уменьшения активности телефонных мошенников.

Руководитель внутренних процессов безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш пояснил, что такие колебания связаны прежде всего со сменой тактики преступников, а не с сокращением количества попыток мошенничества. По его словам, для более эффективной защиты жителей необходимы изменения в законодательстве и более активное участие государства в борьбе с телефонными аферистами.

Эриньш отметил, что уменьшение количества заблокированных звонков за отдельные месяцы не означает снижения риска. Наоборот, мошенники постоянно ищут новые способы обойти защитные механизмы и выйти на потенциальных жертв.

Если в начале года злоумышленники чаще использовали уязвимости при переносе мобильных номеров (MNP), то сейчас все чаще применяется подмена телефонных номеров — так называемый spoofing.

«На практике это означает, что человек видит на экране своего телефона латвийский номер и может подумать, что ему звонят из местной компании, банка или государственного учреждения, хотя на самом деле вызов поступает из другой страны», — пояснил Эриньш.

По его словам, телефонное мошенничество становится все более динамичным: преступники постоянно тестируют новые схемы и быстро отказываются от тех, которые перестают приносить результат. Поэтому системы защиты также должны постоянно совершенствоваться.

В компании считают, что безопасность пользователей могли бы значительно повысить превентивные меры, уже действующие в Литве. Там операторы имеют право автоматически выявлять мошеннические SMS, блокировать подозрительные звонки еще до их поступления абоненту, а также предупреждать пользователей о потенциально опасных сообщениях.

С октября 2025 года литовские операторы обязаны блокировать звонки зарубежных операторов, незаконно использующих номера национального плана нумерации. Они также могут блокировать вызовы с номеров без разрешения национального регулятора и ограничивать подозрительные роуминговые звонки. Перед блокировкой оператор вправе задержать вызов или воспроизвести предупреждение для абонента.

Кроме того, с 2024 года литовское законодательство позволяет операторам автоматически проверять SMS на наличие ссылок на потенциально опасные интернет-ресурсы. Если ссылка еще не проверена, пользователь получает предупреждение о возможных рисках, а сообщение автоматически направляется в Национальный центр кибербезопасности Литвы. После признания ссылки вредоносной она попадает в «черный список», и все последующие сообщения с ней автоматически блокируются.

По мнению Эриньша, в Латвии также необходимо совершенствовать законодательство, чтобы операторы могли применять более широкий спектр превентивных мер. Не менее важным он считает более тесное сотрудничество государства, операторов связи, финансового сектора и правоохранительных органов, что позволит пресекать мошеннические схемы еще до того, как они достигнут потенциальных жертв.

В Bite Latvija предупреждают, что телефонные мошенники становятся все более изобретательными, поэтому рассчитывать только на существующие средства защиты уже недостаточно. Для эффективного противодействия новым схемам необходимы современные законодательные механизмы и более тесное взаимодействие операторов, государства и правоохранительных органов.