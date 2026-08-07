В Бауском крае суд приступил к рассмотрению уголовного дела о расстреле трех собак, принадлежавших владельцу бренда Modra olas Модрису Коновалову. На скамье подсудимых — трое сотрудников полиции и охотник, а первое заседание прошло на фоне эмоциональных показаний потерпевшего.

В суде началось рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел прошлого года — о расстреле трех собак в Бауском крае. Обвиняемыми проходят трое сотрудников полиции и охотник, который произвел смертельные выстрелы, сообщают Новости ТВ3.

Инцидент произошел 10 октября прошлого года в Брунавской волости. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что на территорию частного дома забрели агрессивные безнадзорные собаки. На место прибыли двое полицейских.

По версии обвинения, начальник муниципальной полиции вместо вызова подрядчика, который должен был заниматься отловом животных, решил привлечь охотника. Сначала руководитель местного охотничьего коллектива отказался выполнять такую просьбу, однако после повторного обращения разместил сообщение в закрытом чате WhatsApp. На него откликнулся один из охотников, который приехал и застрелил трех собак.

Прокурор Илзе Севельева заявила, что особенностью дела является участие сразу трех должностных лиц полиции. По версии обвинения, один из них отдал незаконное распоряжение, а двое других, находясь на месте, не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить гибель животных.

Все обвиняемые своей вины не признают. Охотник Гатис Минкевич заявил в суде, что не понимает сути предъявленного обвинения и утверждает, что все действия согласовывались с дежурным. Бывший начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис также отверг обвинения, заявив, что не принимал решения об убийстве собак и не контактировал с охотником.

После произошедшего двое сотрудников полиции получили дисциплинарные взыскания, а начальник муниципальной полиции был уволен.

Особенно эмоциональной частью первого заседания стали показания владельца собак — предпринимателя и владельца бренда Modra olas Модриса Коновалова. Суд не разрешил видеосъемку во время его допроса. Из-за сильного волнения он не смог самостоятельно зачитать подготовленное заявление и попросил сделать это своего адвоката.

В обращении говорилось, что погибшие животные были членами семьи. По словам Коновалова, Бора была взрослой собакой, а Бруно и Чипи Липи — ее щенками, которым было всего девять и менее четырех месяцев соответственно. Он подчеркнул, что убежден: ситуацию можно было разрешить без применения оружия и гибели животных.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс еще осенью прошлого года. Одним из ключевых вопросов остается то, были ли исчерпаны предусмотренные законом способы отлова животных до принятия решения об их уничтожении.

Судебное разбирательство только начинается. Впереди — допросы свидетелей и исследование доказательств. Следующее заседание назначено на 11 августа.