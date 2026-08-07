7 августа 1987 года произошла одна из самых страшных железнодорожных катастроф в истории СССР. На скорости 140 километров в час неуправляемый локомотив протаранил хвост пассажирского поезда, тогда погибло более сотни человек.

Та ночь на станции Лихой (примерно в 140 км от Ростова — Ред.) выдалась очень напряжённой: поезда подходили один за другим, поэтому железнодорожники работали в спешке. В этой суете кто-то перекрыл тормозной кран между шестым и седьмым вагонами тяжёлого зерновоза, а машинист, не заметив подвоха, повёл состав на крутой спуск к Каменску-Шахтинскому. Ошибка стала роковой.

Неуправляемый поезд

Грузовой поезд №2035 сформировали на станции Армавир-1 из 55 вагонов с зерном, общий вес превышал 5,5 тысячи тонн. На Лихой проводилась смена локомотива: прицепили трёхсекционный электровоз ВЛ80С. В этот момент произошла первая фатальная ошибка. Помощнику машиниста сдающей бригады не удалось закрыть концевой кран тормозной магистрали со стороны первого вагона — он пропускал воздух.

Чтобы разъединить рукава, помощник перекрыл кран между шестым и седьмым вагонами, но забыл сообщить об этом новой бригаде.

Проверку тормозов из-за скопления поездов проводили второпях. Один осмотрщик прошёл вдоль состава, увидел прижатые колодки на первых вагонах и доложил напарнику. Второй проверил только головной вагон и выдал машинисту Сергею Батушкину справку формы ВУ-45. Никто не заметил, что 49 вагонов из 55 фактически отключены от тормозной системы.

В 01:02 поезд тронулся. Электровоз брал состав с трудом. Неопытный в вождении тяжеловесных составов Батушкин списал это на норму. В пути он сделал контрольное торможение: скорость упала, но тормозной путь составил 700 метров вместо положенных 300.

На затяжном спуске в долину Северского Донца тормоза отказали полностью. Машинист применял все ступени экстренного торможения, но скорость продолжала расти. За 10 километров до станции Каменской бригада доложила диспетчеру и дежурной по станции о неуправляемом поезде. Но предупредить идущие впереди пассажирские составы не вышло: помощник машиниста Юрий Штыхно случайно заглушил эфир шумами своей радиостанции.

Сорванный стоп-кран

На станции Каменская все пути были заняты, в том числе составами с опасными грузами. Перевести стрелки для отвода неуправляемого зерновоза было невозможно.

Тем временем пассажирский поезд № 335 Ростов-на-Дону — Москва въехал на станцию и в 01:28 остановился у платформы для посадки.

Когда неуправляемый локомотив приближался к станции, Батушкин приказал помощнику прыгать. Штыхно отпустил микрофон, эфир ожил, и дежурная успела крикнуть машинисту 335-го, чтобы он срочно отправлялся. В 01:29 пассажирский поезд тронулся. Но проводник вагона № 10 Туркин не знал о надвигающейся беде и, действуя по инструкции, сорвал стоп-кран, чтобы завершить посадку.

В 01:30 грузовой поезд на скорости 140 километров в час въехал на станцию. На стрелке состав расцепило, вагоны сошли с рельсов и образовали пятнадцатиметровый завал. Инерция состава была настолько велика, что вагоны ушли под землю — некоторые зарылись почти на 10 метров.

Однако электровоз с одним зерновозом массой 288 тонн остался на рельсах, проехал 464 метра и врезался в хвост пассажирского поезда. Удар буквально раздавил два последних вагона. Машиниста Батушкина при ударе выбросило через лобовое стекло на деревья — он выжил, но стал инвалидом.

Двенадцать лет за халатность

В катастрофе погибли 106 человек, в том числе актриса Татьяна Ливанова (Марья из сказки «Иван да Марья» 1974 года), жена актёра Игоря Ливанова, и их дочь Ольга. Ещё одной жертвой стал электромонтёр Ткаченко, насмерть поражённый током при ликвидации завала. Ранения получили 114 человек. Отдельной проблемой при разборе завалов стало рассыпавшееся зерно, которое студенческие отряды собирали вручную при свете ночных прожекторов.

Комиссия установила, что оборудование электровоза было исправно. Причиной стала халатность при опробовании тормозов и перекрытый кран. На скамью подсудимых попали только осмотрщики вагонов Трусов и Пузанов. 17 ноября 1988 года сообщили об их осуждении на 12 лет лишения свободы. Остальных участников событий либо оправдали, либо не стали судить из-за тяжёлых травм.