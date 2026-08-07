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Полицейского уволили после скандала с жителем Елгавы, еще двоих наказали 0 1527

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция

Государственная полиция завершила повторную служебную проверку после резонансного сюжета TV3 «Bez Tabu» о недопустимом поведении сотрудников в отношении жителя Елгавы. Один полицейский уволен, еще двое привлечены к дисциплинарной ответственности.

Государственная полиция завершила повторную служебную проверку по делу о неэтичном поведении сотрудников в отношении жителя Елгавы, который проходит потерпевшим по уголовному делу.

По итогам проверки один сотрудник полиции был уволен со службы. Второму объявили строгий выговор, а третьему вынесли замечание.

Повторная проверка была назначена в марте после выхода сюжета программы TV3 «Bez Tabu», в котором рассказывалось о неподобающем поведении нескольких полицейских. Основанием стали как опубликованные журналистами материалы, так и новые обстоятельства, ставшие известными уже после первой проверки.

Тогда начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил, что после увиденного в телесюжете, в том числе общения одного из сотрудников с журналистом, стало очевидно, что подобное поведение несовместимо со службой в полиции.

Согласно информации, прозвучавшей в программе, жителю Елгавы Райтису позвонил по видеосвязи сотрудник полиции, который, по словам потерпевшего, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина записал разговор.

По словам Райтиса, полицейский задавал вопросы, касающиеся уголовного дела, в котором он признан потерпевшим. Он также утверждал, что во время разговора слышал голоса других сотрудников полиции, один из которых якобы подсказывал собеседнику, что говорить.

В сюжете Bez Tabu также сообщалось, что рядом находились еще двое полицейских. Кроме того, программа утверждала, что один из них ранее необоснованно задержал Райтиса и, возможно, пытался защитить знакомого ему человека, возбудив против потерпевшего уголовное дело. Позднее, как отмечалось в сюжете, выяснилось, что сам Райтис является потерпевшим, а в отношении другого участника событий были применены санкции.

Одним из вопросов, поднятых в ходе этой истории, стало использование персональных данных потерпевшего. Райтис выразил недоумение тем, каким образом сотрудники полиции получили его номер телефона и другие личные данные. По его мнению, звонок мог быть попыткой оказать на него давление или получить информацию в личных интересах.

Именно этот случай вызвал широкий общественный резонанс и стал основанием для повторной служебной проверки. Теперь Государственная полиция объявила о ее итогах, подтвердив применение дисциплинарных мер к трем сотрудникам, включая увольнение одного из них.

О том, как пьяные полицейские из Елгавы по видеосвязи угрожали потерпевшему по уголовному делу, читайте здесь >>

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#полиция #увольнение #личные данные #журналистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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