В Великобритании предъявили обвинение гражданину Латвии, которого подозревают в смертельном наезде на 12-летнего школьника в Ковентри. Мужчину экстрадировали из Латвии, где он был задержан в прошлом месяце.

23-летний Доларс Александерс предстал перед магистратским судом Бирмингема по обвинению в причинении смерти в результате опасного вождения, передает BBC.

По версии следствия, 14 июня 2024 года в Ковентри он за рулем черного BMW сбил 12-летнего Китона Слейтера, который возвращался домой после школы. После аварии водитель скрылся с места происшествия, а мальчик погиб от полученных травм.

После ДТП британская полиция объявила Александерса в розыск и добивалась его экстрадиции. В прошлом месяце его задержали в Латвии, после чего передали британским властям. В среду подозреваемого доставили самолетом в аэропорт Гатвик, а затем этапировали в следственный изолятор в регионе Уэст-Мидлендс.

Во время короткого судебного заседания Александерс подтвердил лишь свою личность. Суд постановил оставить его под стражей. Следующее заседание в суде короны назначено на 3 сентября.

На слушании присутствовали родители погибшего мальчика, а также сотрудники полиции.

В Королевской прокурорской службе отметили, что экстрадиция стала возможной благодаря тесному сотрудничеству правоохранительных органов Великобритании, Латвии и международных партнеров. Теперь обвиняемому предстоит ответить перед британским судом по делу о смертельном ДТП.