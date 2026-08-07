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Сбежавшего в Латвию водителя экстрадировали в Британию по делу о гибели 12-летнего мальчика 1 477

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доларс Александерс

В Великобритании предъявили обвинение гражданину Латвии, которого подозревают в смертельном наезде на 12-летнего школьника в Ковентри. Мужчину экстрадировали из Латвии, где он был задержан в прошлом месяце.

23-летний Доларс Александерс предстал перед магистратским судом Бирмингема по обвинению в причинении смерти в результате опасного вождения, передает BBC.

По версии следствия, 14 июня 2024 года в Ковентри он за рулем черного BMW сбил 12-летнего Китона Слейтера, который возвращался домой после школы. После аварии водитель скрылся с места происшествия, а мальчик погиб от полученных травм.

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После ДТП британская полиция объявила Александерса в розыск и добивалась его экстрадиции. В прошлом месяце его задержали в Латвии, после чего передали британским властям. В среду подозреваемого доставили самолетом в аэропорт Гатвик, а затем этапировали в следственный изолятор в регионе Уэст-Мидлендс.

Во время короткого судебного заседания Александерс подтвердил лишь свою личность. Суд постановил оставить его под стражей. Следующее заседание в суде короны назначено на 3 сентября.

На слушании присутствовали родители погибшего мальчика, а также сотрудники полиции.

В Королевской прокурорской службе отметили, что экстрадиция стала возможной благодаря тесному сотрудничеству правоохранительных органов Великобритании, Латвии и международных партнеров. Теперь обвиняемому предстоит ответить перед британским судом по делу о смертельном ДТП.

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#Латвия #ДТП #судебный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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