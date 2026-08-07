В Таиланде 14-летний подросток устроил стрельбу в средней школе в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек, включая самого нападавшего. Более двадцати человек получили ранения.

Среди жертв — ученики и преподаватели школы, в которой обучаются свыше 3000 детей и работают около 150 педагогов, передает NOS.

По информации полиции, перед нападением школьник застрелил своих дедушку и бабушку у них дома, после чего отправился в школу. Там он произвел не менее 26 выстрелов.

После сообщения о стрельбе полиция оцепила территорию и начала прочесывать здания школы. По данным местных СМИ, во время операции внутри еще слышались выстрелы. Позже тело нападавшего было обнаружено в одном из учебных классов.

На место трагедии были направлены многочисленные бригады экстренных служб. Медики оказывали помощь раненым, а полиция организовала эвакуацию учеников и сотрудников школы. На опубликованных фотографиях видно, как люди в состоянии шока стоят возле школы, обнимают и поддерживают друг друга.

Таиланд регулярно сталкивается с трагедиями, связанными с применением огнестрельного оружия. По оценкам экспертов, в стране находится в обращении более 10 миллионов единиц оружия, из которых около четырех миллионов не зарегистрированы. Население Таиланда составляет более 70 миллионов человек.

В феврале этого года в южном городе Хатъяй также произошли стрельба и захват заложников в одной из школ. Тогда погиб директор учебного заведения, а несколько учеников получили ранения.