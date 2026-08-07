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Телефонные мошенники стали в махинациях использовать видеосвязь 0 2771

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телефонные мошенники

ИИ

За минувшие сутки Департамент полиции и погранохраны Эстонии зарегистрировал 29 сообщений о случаях телефонного и интернет-мошенничества. В четырех из них потерпевшим был нанесен материальный ущерб на общую сумму 42 095 евро.

Большинство мошеннических схем были связаны со звонками якобы от имени полиции и банка. Также поступали сообщения о фишинговых письмах, рассылаемых от имени Mobiil-ID.

6 августа было возбуждено дело о мошенничестве в отношении жителя Рапламаа. Ему позвонили неизвестные и заявили, что необходимо очистить память телефона. Следуя их инструкциям, потерпевший установил на свой телефон приложение HopToDesk.

Затем он общался с человеком, представившимся сотрудником банка SEB, который сообщил, что с его банковской карты украдены деньги и на его имя оформлены кредиты. Для убедительности мошенник перевел звонок на подставного полицейского. Тот по видеосвязи заявил, что банковскую карту необходимо отправить на экспертизу, пригрозив в противном случае ее заблокировать.

Под диктовку мошенников мужчина ввел свои PIN1- и PIN2-коды Smart-ID и согласился оставить свою карту SEB в почтовом ящике. Позднее выяснилось, что на его имя без его ведома был взят кредит в BB Finance OÜ. Предварительный ущерб, нанесенный в результате мошенничества, составляет не менее 7400 евро.

Жительнице волости Ляэне-Харью позвонил мошенник, который представился сотрудником полиции и сообщил, что к ней домой приедет курьер, которому она должна отдать свою банковскую карту. Женщина выполнила указания звонившего, а позже обнаружила, что с ее банковского счета сняли наличные. Ущерб, нанесенный в результате мошенничества, по предварительной оценке, составляет 5500 евро.

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#полиция #Эстония #мошенничество #банк #кредиты #кибербезопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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