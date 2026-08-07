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Наркокурьер или организатор? После задержания в Даугавпилсе идет расследование 0 178

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Амфетамин
ФОТО: Valsts policija

В Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции задержали мужчину 1987 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время процессуальных действий у него изъяли почти один килограмм амфетамина.

В рамках целенаправленной борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ сотрудники Государственной полиции в прошлом месяце задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения.

Во время проведенных процессуальных действий правоохранители изъяли из незаконного оборота почти один килограмм амфетамина.

По данному факту в Государственной полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства дела, в том числе происхождение изъятых наркотиков и возможную причастность к преступлению других лиц.

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#преступность #задержание #Даугавпилс #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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