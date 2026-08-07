Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии пенсионера предлагают судить за продажу ТВ-приставок с доступом к запрещенным телеканалам 9 1930

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: нелегальное тв
ФОТО: BB.LV/AI

Государственная полиция завершила расследование в отношении пенсионера, которого подозревают в продаже модифицированных ТВ-приставок с доступом к телеканалам, запрещенным к ретрансляции в Латвии. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинения.

Государственная полиция предложила Рижской Восточной прокуратуре предъявить обвинение мужчине 1958 года рождения, которого подозревают в незаконной продаже модифицированных ТВ-приставок и создании угрозы информационной безопасности.

По данным следствия, уголовное производство было начато в октябре 2025 года по факту незаконной предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен специальный запрет.

Следователи установили, что на протяжении нескольких лет подозреваемый приобретал ТВ-приставки на интернет-площадках AliExpress, Banggood и Geekbuying, после чего самостоятельно изменял их программное обеспечение и продавал покупателям.

По версии полиции, устройства позволяли подключаться к различным интернет-ресурсам для просмотра телеканалов, в том числе тех, которые исключены Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP) из списка разрешенных к ретрансляции в Латвии.

По оценке правоохранителей, мужчина в среднем продавал около десяти приставок в месяц, превратив это в постоянный источник дохода.

В феврале этого года подозреваемого задержали. Во время обыска по месту его жительства полицейские изъяли 13 ТВ-приставок и 2755 евро наличными.

Позднее Рижский городской суд удовлетворил ходатайство полиции об аресте изъятых денежных средств в качестве возможного имущества, связанного с уголовным делом.

В полиции подчеркивают, что незаконное распространение подобного контента, по их оценке, наносит ущерб как правообладателям и легальным поставщикам телевизионных услуг, так и информационной безопасности страны.

Правоохранители также обращают внимание, что использование нелегальных платформ может быть связано с дополнительными рисками для пользователей, включая обработку персональных данных без их согласия и возможные мошеннические схемы.

Теперь окончательное решение о предъявлении обвинения будет принимать прокуратура.

×
Читайте нас также:
#телевидение #преступность #телекоммуникации #арест
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
1
6
1
10

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Наркотики
Изображение к статье: Доларс Александерс
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: Амфетамин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вирусы и ИИ
Техно
2
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео