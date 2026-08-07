Государственная полиция завершила расследование в отношении пенсионера, которого подозревают в продаже модифицированных ТВ-приставок с доступом к телеканалам, запрещенным к ретрансляции в Латвии. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинения.

Государственная полиция предложила Рижской Восточной прокуратуре предъявить обвинение мужчине 1958 года рождения, которого подозревают в незаконной продаже модифицированных ТВ-приставок и создании угрозы информационной безопасности.

По данным следствия, уголовное производство было начато в октябре 2025 года по факту незаконной предпринимательской деятельности, в отношении которой установлен специальный запрет.

Следователи установили, что на протяжении нескольких лет подозреваемый приобретал ТВ-приставки на интернет-площадках AliExpress, Banggood и Geekbuying, после чего самостоятельно изменял их программное обеспечение и продавал покупателям.

По версии полиции, устройства позволяли подключаться к различным интернет-ресурсам для просмотра телеканалов, в том числе тех, которые исключены Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP) из списка разрешенных к ретрансляции в Латвии.

По оценке правоохранителей, мужчина в среднем продавал около десяти приставок в месяц, превратив это в постоянный источник дохода.

В феврале этого года подозреваемого задержали. Во время обыска по месту его жительства полицейские изъяли 13 ТВ-приставок и 2755 евро наличными.

Позднее Рижский городской суд удовлетворил ходатайство полиции об аресте изъятых денежных средств в качестве возможного имущества, связанного с уголовным делом.

В полиции подчеркивают, что незаконное распространение подобного контента, по их оценке, наносит ущерб как правообладателям и легальным поставщикам телевизионных услуг, так и информационной безопасности страны.

Правоохранители также обращают внимание, что использование нелегальных платформ может быть связано с дополнительными рисками для пользователей, включая обработку персональных данных без их согласия и возможные мошеннические схемы.

Теперь окончательное решение о предъявлении обвинения будет принимать прокуратура.