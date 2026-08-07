Необычная авария в районе Андрейсалы привела к столкновению трех автомобилей и перекрытию движения. Одного из водителей спасателям пришлось освобождать через лобовое стекло, поскольку двери оказались заблокированы.

Серьезное ДТП произошло на перекрестке Катринас дамбис и улицы Петерсалас в рижском районе Андрейсала. После столкновения трех автомобилей один из них оказался стоящим на двух колесах, а для освобождения водителя потребовалась помощь пожарных-спасателей, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По данным Государственной полиции, причиной аварии стало нарушение правил проезда перекрестка. Как сообщила представитель полиции Лина Багдоне, «по имеющейся у полиции информации, водитель автомобиля Peugeot не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу", в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota, двигавшимся по улице Петерсалас».

После сильного бокового удара Peugeot отбросило на стоявший у перекрестка Škoda. В результате оказались повреждены все три автомобиля.

Водитель Toyota, осматривая последствия аварии, не стал подробно рассказывать о случившемся, лишь заметив: «Не в то время, не в том месте и не при той температуре». По его словам, это было стечение обстоятельств, однако, как следует из предварительных выводов полиции, ошибку допустил другой участник движения.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, никто не пострадал. Однако водитель Peugeot не смог самостоятельно выбраться из машины. После удара дверь со стороны водителя оказалась зажата автомобилем Škoda, а пассажирская дверь была сильно деформирована и находилась высоко над землей из-за положения микроавтобуса.

Чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось вырезать лобовое стекло автомобиля. Кроме того, они удерживали Peugeot в устойчивом положении, поскольку после столкновения он оказался стоящим на двух колесах.

Из-за ликвидации последствий аварии движение по Катринас дамбис в направлении Саркандаугавы на некоторое время было полностью перекрыто.

Даже одно нарушение требования знака «Уступите дорогу» может привести к цепной аварии с участием нескольких автомобилей и сложной спасательной операции.