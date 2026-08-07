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«Вернулся из полиции и не успокоился»: в Риге конфликт соседей закончился поджогом и уголовным делом 0 928

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина у двери
ФОТО: скриншот видео TV3

Конфликт между соседями в рижском доме на улице Пернавас перерос в поджог и уголовное дело. После визита в полицию подозреваемый вернулся домой и, по словам пострадавшего, продолжил портить дверь его квартиры.

Серьезный конфликт между двумя жителями многоквартирного дома на улице Пернавас в Риге закончился пожаром и вмешательством экстренных служб. Один из соседей, по данным полиции, поджег дверь квартиры другого жильца, однако возгорание удалось быстро ликвидировать, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Хозяин квартиры Айгар рассказывает, что сначала почувствовал запах дыма. Когда он вышел проверить, что происходит, увидел, что огонь разгорелся у нижней части входной двери. По его словам, рядом находился сосед, который вел себя странно и при этом ничего не говорил.

На место прибыли пожарные и полиция. Возгорание быстро потушили, а предполагаемого виновника доставили в отделение.

Как сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска, «на месте происшествия сотрудники полиции встретили соседа пострадавшего, который отказался назвать свои личные данные. В связи с этим был начат административный процесс за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». После проверки мужчину отпустили, поскольку законных оснований удерживать его дольше не было.

Однако, по словам Айгара, на этом история не закончилась.

«Он вернулся обратно, но так и не успокоился», — рассказал мужчина.

После возвращения соседа на двери появились новые повреждения. Она оказалась испачкана белой краской, в полотне были пробиты отверстия, а в щели кто-то вставил спички.

Айгар говорит, что не понимает причин столь резкой перемены в поведении соседа. Сам он живет в этом доме уже 54 года, а сосед поселился около двух лет назад. До недавнего времени никаких серьезных конфликтов между ними не возникало.

По словам пенсионера, некоторое время назад сосед неожиданно ударил его по лицу. После этого последовали поджог и порча двери, из-за чего мужчина теперь опасается новых проявлений агрессии.

«Как теперь жить? Мне теперь приходится бояться», — признается Айгар.

Во время съемок сюжета дверь неожиданно открыл и сосед, которого считают виновником произошедшего. Пострадавший сразу вернулся в квартиру, а на вопрос журналистов, как он объясняет случившееся, мужчина ответил, что «не имеет ни малейшего представления, как это могло произойти».

По факту нападения на Айгара ранее уже было подано заявление в полицию. После поджога двери возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Сам Айгар собирается заменить входную дверь и говорит, что теперь всегда держит телефон рядом, чтобы при необходимости сразу вызвать помощь по номеру 112.

История показывает, как обычный бытовой конфликт может быстро перерасти в уголовное дело и создать реальную угрозу безопасности жителей дома.

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#пожар #Рига #полиция #безопасность #новости #агрессия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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