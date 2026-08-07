Ночью в одном из дворов Плявниеков загорелся мусорный контейнер, из-за чего жильцы почувствовали едкий запах дыма в квартирах и подъезде. Пожар удалось быстро потушить, однако его возможная причина пока остается предметом споров.

Пожар произошел в ночь на среду во дворе многоквартирного дома на улице Плявниеку в Риге. Загорелся контейнер для бытовых отходов, а дым быстро распространился по двору и проник в подъезд, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жительница дома Надежда рассказала, что сначала почувствовала запах дыма у себя в квартире.

«Сидела дома, смотрела телевизор и почувствовала запах дыма. Проверила, все ли в порядке в квартире, открыла окно, а пожарные уже были на месте. Самого огня я не видела, только дым», — рассказала она.

На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. С возгоранием удалось справиться примерно за 15 минут.

Как сообщил командир 1-й части Рижского регионального управления ГПСС Агрис Асупс, «поступил вызов на улицу Плявниеку в Риге. Вспыхнул пожар в подсобном помещении на первом этаже девятиэтажного дома. Горел мусор на площади два квадратных метра».

После пожара контейнер получил серьезные повреждения — в его передней стенке образовалось большое прогоревшее отверстие, а на площадке осталась лужа воды после работы пожарных.

Что именно стало причиной возгорания, официально не сообщается. Однако среди местных жителей уже появились разные версии.

Один из жильцов, Алексей, считает, что пожар могла вызвать выброшенная батарейка. «Контейнер постоянно сырой. Если бы туда бросили окурок, он бы загорелся сверху», — объяснил он.

Другие жители не исключают, что причиной все же стал непотушенный окурок, оказавшийся среди мусора. Версию умышленного поджога большинство соседей считают маловероятной, отмечая, что подобных случаев в этом дворе раньше не происходило.

Возгорания мусорных контейнеров регулярно происходят из-за неправильно выброшенных литиевых батареек и аккумуляторов, которые при повреждении способны самовоспламеняться. В то же время пожарные напоминают, что опасность также представляют непотушенные окурки и горячая зола, выброшенные вместе с бытовыми отходами.

Официальная причина пожара пока не названа, однако этот случай вновь напоминает, насколько опасными могут быть обычные бытовые отходы при неправильной утилизации.