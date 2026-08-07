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Возле Берги вспыхнула фура: очевидцы пытались потушить пожар до приезда спасателей 0 1341

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Пожар грузового автомобиля днем в четверг привел к затору на Рижской объездной дороге возле Берги. До приезда пожарных водителю помогали другие автомобилисты, однако окончательно ликвидировать возгорание удалось только спасателям.

Около полудня в четверг на Рижской объездной дороге по направлению из Саласпилса в Адажи загорелся грузовой автомобиль. Из-за происшествия на трассе быстро образовались длинные очереди из фур в обоих направлениях, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы очевидцы вместе с водителем пытались справиться с огнем своими силами. Для этого использовали несколько огнетушителей, однако полностью остановить распространение огня не удалось.

Водитель другого грузовика Айгар, оказавшийся в пробке, рассказал, что заметил густой дым и увидел, как автомобилисты уже помогают шоферу.

«Загорелась шина. На первой оси полуприцепа. Я увидел дым. Здесь уже остановился легковой автомобиль, люди пытались тушить», — рассказал он.

По словам Айгара, вероятной причиной пожара стала неисправность подвески.

«Лопнула пневмоподушка, и из-за этого загорелась шина», — предположил водитель.

Когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило колесо полуприцепа. Дополнительные сложности создали заклинившие тормоза, из-за которых доступ к очагу возгорания оказался затруднен.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Никита Вознович сообщил, что «горела шина грузового автомобиля на площади четыре квадратных метра». После ликвидации огня спасатели продолжили осматривать полуприцеп.

«Сейчас проводится обследование, мы контролируем, не повышается ли температура», — пояснил он.

Такая проверка необходима, чтобы исключить повторное возгорание, поскольку после сильного нагрева отдельных элементов грузового автомобиля огонь может вспыхнуть снова.

В результате происшествия водитель не пострадал. При участии Государственной полиции движение по загруженному участку дороги удалось полностью восстановить примерно через полчаса.

Этот случай показывает, что даже возгорание одного колеса грузовика может на время парализовать движение на одной из самых загруженных дорог вокруг Риги.

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#пожар #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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