Суд в Ницце признал виновными двух мужчин по делу о смерти французского стримера Жана Порманова. Их осудили за причинение тяжкого вреда здоровью и разжигание ненависти, однако оправдали по обвинению в непредумышленном убийстве.

Суд французского города Ницца вынес приговор двум мужчинам, проходившим по делу о смерти стримера Жана Порманова, настоящее имя которого — Рафаэль Гравен, передает NOS.

Как сообщает французская пресса, в августе прошлого года Гравен в течение 12 дней подвергался издевательствам и пыткам во время непрерывной трансляции на стриминговой платформе Kick. После его смерти трансляция оборвалась.

Один из обвиняемых получил два года условного лишения свободы и штраф в размере 15 тысяч евро. Второго приговорили к полутора годам условного заключения и штрафу в 5 тысяч евро. Назначенные наказания оказались мягче, чем требовала прокуратура.

При этом суд оправдал обоих по обвинению в непредумышленном убийстве. По версии прокуратуры, наиболее вероятной причиной смерти Гравена стали тяжелое состояние здоровья и серьезные проблемы с сердцем. В момент его смерти оба обвиняемых спали.

Также суд не нашел достаточных оснований для обвинения мужчин в использовании психической уязвимости погибшего. Один из адвокатов заявил, что незадолго до смерти Гравен говорил полиции, что участвовал в опасных трансляциях добровольно.

Тем не менее следствие сомневается, что согласие стримера было полностью осознанным. На одной из более ранних видеозаписей видно, как обвиняемые обсуждали возможную смерть Гравена и убеждали его заранее заявить на камеру, что если с ним что-то случится, причиной станет плохое здоровье, а не происходящее во время трансляций.

Сначала стример отказался делать такое заявление, однако позже все же сказал: «Если со мной что-то случится в прямом эфире, это моя личная ответственность».

По данным расследования, все трое участников проекта зарабатывали на трансляциях около 6 тысяч евро в месяц.

Во время судебного процесса один из обвиняемых неоднократно утверждал, что происходившее было всего лишь «шуткой» ради многочисленной аудитории. Второй признал свою вину частично и заявил, что испытывает отвращение, пересматривая записи.

Кроме вынесенного приговора, суд на полгода запретил обоим осужденным публиковать контент на платформе Kick. Кроме того, продолжается отдельное расследование, связанное с их финансовой деятельностью: следствие проверяет, почему доходы от стримов не были задекларированы в налоговых органах.