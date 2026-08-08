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Исчез больше недели назад: полиция разыскивает пропавшего в Риге мужчину 0 1016

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вадим Милешко
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помочь в поисках 38-летнего Вадима Милешко (1987 года рождения), местонахождение которого неизвестно с 31 июля.

По данным полиции, в последний раз мужчину видели в Риге на улице Гайзиня.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, среднее телосложение, короткие темно-каштановые волосы.

На момент исчезновения он был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, синюю ветровку и черную обувь.

Государственная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Вадима Милешко, сообщить об этом по телефону 112.

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#Рига #полиция #поиск #приметы #информация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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