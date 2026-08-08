Государственная полиция просит помочь в поисках 38-летнего Вадима Милешко (1987 года рождения), местонахождение которого неизвестно с 31 июля.

По данным полиции, в последний раз мужчину видели в Риге на улице Гайзиня.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, среднее телосложение, короткие темно-каштановые волосы.

На момент исчезновения он был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, синюю ветровку и черную обувь.

Государственная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Вадима Милешко, сообщить об этом по телефону 112.