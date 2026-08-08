При строительстве тоннеля для системы питьевого водоснабжения в турецкой провинции Адана произошло обрушение. В результате один рабочий погиб, еще один получил травмы.

Инцидент произошел в районе Имамоглу на участке тоннеля, который возводился в рамках проекта по обеспечению населения питьевой водой. Причины обвала пока не установлены.

В момент происшествия под землей находились пять сотрудников подрядной организации. На место оперативно прибыли медики, жандармерия, пожарные и спасатели.

Из-под завалов удалось извлечь четырех рабочих. Один из них получил травмы, а 55-летний мужчина погиб.

По факту произошедшего начаты административное и судебное расследования. Если будут выявлены нарушения требований безопасности или другие нарушения, материалы передадут в прокуратуру и компетентные органы для дальнейшего разбирательства.