Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обрушение тоннеля в Турции: спасатели достали рабочих из-под завалов 0 460

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обрушившийся тоннель в Турции

При строительстве тоннеля для системы питьевого водоснабжения в турецкой провинции Адана произошло обрушение. В результате один рабочий погиб, еще один получил травмы.

Инцидент произошел в районе Имамоглу на участке тоннеля, который возводился в рамках проекта по обеспечению населения питьевой водой. Причины обвала пока не установлены.

В момент происшествия под землей находились пять сотрудников подрядной организации. На место оперативно прибыли медики, жандармерия, пожарные и спасатели.

Из-под завалов удалось извлечь четырех рабочих. Один из них получил травмы, а 55-летний мужчина погиб.

По факту произошедшего начаты административное и судебное расследования. Если будут выявлены нарушения требований безопасности или другие нарушения, материалы передадут в прокуратуру и компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

×
Читайте нас также:
#происшествие #Турция #строительство #безопасность #спасатели #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Актриса Татьяна Ливанова вместе с дочкой погибли в страшной катастрофе
Изображение к статье: Телефонные мошенники
Изображение к статье: Кража из банкомата
Изображение к статье: Платформа Kick

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заблудившийся грибник.
Наша Латвия
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Польский путешественник Яцек Палубицкий.
Lifenews
Изображение к статье: Джорджина и Криштиану
В мире
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Volkswagen ночью
ЧП и криминал
Изображение к статье: Заблудившийся грибник.
Наша Латвия
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Польский путешественник Яцек Палубицкий.
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео