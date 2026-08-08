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Вышел из учреждения и исчез: полиция разыскивает мужчину с проблемами со здоровьем 0 567

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Государственная полиция просит помочь в поисках 33-летнего Артура Кубиля

Государственная полиция просит помочь в поисках 33-летнего Артура Кубиля (1992 года рождения), который пропал без вести после того, как днем 7 августа покинул учреждение на улице Твайка в Риге.

По данным полиции, мужчина вышел из учреждения около 16:05, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Предполагается, что он может находиться в Огре.

Приметы пропавшего: рост около 172 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы. Был одет в светлую футболку, серые шорты и темную обувь.

В полиции отмечают, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Артура Кубиля, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

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#Рига #полиция #поиск #приметы #информация #здоровье #Огре
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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