Государственная полиция просит помочь в поисках 33-летнего Артура Кубиля (1992 года рождения), который пропал без вести после того, как днем 7 августа покинул учреждение на улице Твайка в Риге.

По данным полиции, мужчина вышел из учреждения около 16:05, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Предполагается, что он может находиться в Огре.

Приметы пропавшего: рост около 172 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы. Был одет в светлую футболку, серые шорты и темную обувь.

В полиции отмечают, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Артура Кубиля, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.