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На фестивале фейерверков в Испании пострадали десятки человек 0 601

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: На фестивале фейерверков в Испании пострадали десятки человек

Во время традиционного фестиваля фейерверков Castell de l'Olla в испанском городе Альтеа произошел инцидент с пиротехникой, в результате которого пострадали 27 человек. Часть раненых получила ожоги и была госпитализирована.

По данным радиостанции Cadena SER, неисправность возникла во время запуска фейерверков с плавучих платформ в море. Ежегодный фестиваль, который проводится уже около 40 лет в провинции Аликанте, в этом году собрал около 100 тысяч зрителей.

Из 27 пострадавших 14 были доставлены в частную больницу IMED. Позже 11 из них перевели в ожоговое отделение Университетской больницы общего профиля Аликанте для дальнейшего лечения.

Причины неисправности пиротехники устанавливаются. Организаторы подтвердили факт происшествия и пообещали сотрудничать с расследованием.

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#Испания
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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