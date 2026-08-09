Во время традиционного фестиваля фейерверков Castell de l'Olla в испанском городе Альтеа произошел инцидент с пиротехникой, в результате которого пострадали 27 человек. Часть раненых получила ожоги и была госпитализирована.

По данным радиостанции Cadena SER, неисправность возникла во время запуска фейерверков с плавучих платформ в море. Ежегодный фестиваль, который проводится уже около 40 лет в провинции Аликанте, в этом году собрал около 100 тысяч зрителей.

Из 27 пострадавших 14 были доставлены в частную больницу IMED. Позже 11 из них перевели в ожоговое отделение Университетской больницы общего профиля Аликанте для дальнейшего лечения.

Причины неисправности пиротехники устанавливаются. Организаторы подтвердили факт происшествия и пообещали сотрудничать с расследованием.