Многие из нас годами выкладывали в соцсетях подробные анкеты — и сегодня эти данные работают против них: мошенники используют их, чтобы выстраивать убедительные легенды и втираться в доверие.

Разбираем, какие сведения особенно опасны, можно ли стереть цифровой след и что делать, если информация уже «гуляет» по интернету.

Какие данные становятся вашей «слабостью»

По данным экспертов, в 68% случаев за последний год злоумышленники брали данные из соцсетей и дополняли их информацией из утечек банков и сервисов доставки.

Особую опасность несут:

Место работы и должность. Позволяют разыгрывать сценарии «звонок от службы безопасности» или создавать фейковый компромат. Сведения об учёбе и годах выпуска. Помогают выстроить легенду вроде «мы учились вместе». Родственные связи и семейные события. Становятся зацепками для схем «внук попал в беду». Фото с геолокациями и узнаваемыми ориентирами. По фону снимка можно определить адрес, номер школы, маршрут ребёнка — это ценный материал для так называемой OSINT разведки (Open Source Intelligence, «разведка по открытым источникам»). Адреса, телефоны, ссылки на профили. Открывают путь к взлому аккаунтов в банках и мессенджерах.

Руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз компании Infosecurity Кристина Буренкова подчёркивает: «Сегодня информация, оставшаяся в открытом доступе, превращается в карту уязвимостей для мошенников».

Как ослабить цифровой след: пошаговый план

Полностью удалить цифровой след почти невозможно, но реально заметно сократить объём публично доступных данных. Технический директор компании Сергей Щербаков рекомендует использовать настройки приватности:

Проведите инвентаризацию. Выгрузите архив профиля в соцсети и просмотрите старые посты и фото. Удалите или закройте публикации с адресами, телефонами, списками родственников, фото детей с узнаваемым фоном. Настройте приватность: ограничьте видимость данных (работа, учёба, контакты) только для друзей либо полностью скройте их. Проверьте альбомы и отметки. Фото, где вас отметили другие пользователи, могут оставаться в открытом доступе даже при закрытом профиле. Попросите друзей удалить или скрыть такие снимки либо снять отметку. Регулярно пересматривайте настройки (раз в 3–6 месяцев): соцсети периодически меняют правила приватности.

Если данные уже разошлись

Даже после удаления посты могут сохраняться в кэше поисковиков, на агрегаторах и в архивах.

Запросите удаление у владельцев площадок. Отправьте администратору ресурса письмо с обоснованием, что публикация нарушает ваши права.

И помните: персональные данные — это любая информация, позволяющая идентифицировать человека: ФИО, дата рождения, место работы, фото, геолокация, телефон, адрес, сведения о родственниках. Они встречаются не только в профилях, но и в комментариях, отметках, альбомах друзей, старых новостях и базах данных.

Риски для детей и пожилых: рекомендации

Цифровой след ребёнка формируется ещё до его первого аккаунта — за счёт публикаций родителей. Статистика показывает: более 40% родителей не проверяют настройки приватности для фото с детьми, 27% регулярно публикуют снимки с геотегами, а 61% не знают, что удалённые посты могут сохраняться в агрегаторах.

Кристина Буренкова предупреждает: «Тренд на публикацию трогательных семейных кадров создаёт серьёзные риски для безопасности домочадцев». А Сергей Щербаков добавляет, что «геоданные и логотипы учебных заведений на фото позволяют отслеживать маршруты и места частого нахождения ребёнка».

Пенсионеры - одна из самых уязвимых групп: почти треть случаев мошенничества с пенсионерами строится по сценарию «звонок от родственника» с персонализированными деталями. В 72% эпизодов мошенники знают имя и отчество жертвы, в 41% — место работы или некое недавнее событие.

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