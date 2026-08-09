Многие из нас годами выкладывали в соцсетях подробные анкеты — и сегодня эти данные работают против них: мошенники используют их, чтобы выстраивать убедительные легенды и втираться в доверие.
Разбираем, какие сведения особенно опасны, можно ли стереть цифровой след и что делать, если информация уже «гуляет» по интернету.
Какие данные становятся вашей «слабостью»
По данным экспертов, в 68% случаев за последний год злоумышленники брали данные из соцсетей и дополняли их информацией из утечек банков и сервисов доставки.
Особую опасность несут:
Место работы и должность. Позволяют разыгрывать сценарии «звонок от службы безопасности» или создавать фейковый компромат.
Сведения об учёбе и годах выпуска. Помогают выстроить легенду вроде «мы учились вместе».
Родственные связи и семейные события. Становятся зацепками для схем «внук попал в беду».
Фото с геолокациями и узнаваемыми ориентирами. По фону снимка можно определить адрес, номер школы, маршрут ребёнка — это ценный материал для так называемой OSINT разведки (Open Source Intelligence, «разведка по открытым источникам»).
Адреса, телефоны, ссылки на профили. Открывают путь к взлому аккаунтов в банках и мессенджерах.
Руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз компании Infosecurity Кристина Буренкова подчёркивает: «Сегодня информация, оставшаяся в открытом доступе, превращается в карту уязвимостей для мошенников».
Как ослабить цифровой след: пошаговый план
Полностью удалить цифровой след почти невозможно, но реально заметно сократить объём публично доступных данных. Технический директор компании Сергей Щербаков рекомендует использовать настройки приватности:
Проведите инвентаризацию. Выгрузите архив профиля в соцсети и просмотрите старые посты и фото.
Удалите или закройте публикации с адресами, телефонами, списками родственников, фото детей с узнаваемым фоном.
Настройте приватность: ограничьте видимость данных (работа, учёба, контакты) только для друзей либо полностью скройте их.
Проверьте альбомы и отметки. Фото, где вас отметили другие пользователи, могут оставаться в открытом доступе даже при закрытом профиле. Попросите друзей удалить или скрыть такие снимки либо снять отметку.
Регулярно пересматривайте настройки (раз в 3–6 месяцев): соцсети периодически меняют правила приватности.
Если данные уже разошлись
Даже после удаления посты могут сохраняться в кэше поисковиков, на агрегаторах и в архивах.
Запросите удаление у владельцев площадок. Отправьте администратору ресурса письмо с обоснованием, что публикация нарушает ваши права.
И помните: персональные данные — это любая информация, позволяющая идентифицировать человека: ФИО, дата рождения, место работы, фото, геолокация, телефон, адрес, сведения о родственниках. Они встречаются не только в профилях, но и в комментариях, отметках, альбомах друзей, старых новостях и базах данных.
Риски для детей и пожилых: рекомендации
Цифровой след ребёнка формируется ещё до его первого аккаунта — за счёт публикаций родителей. Статистика показывает: более 40% родителей не проверяют настройки приватности для фото с детьми, 27% регулярно публикуют снимки с геотегами, а 61% не знают, что удалённые посты могут сохраняться в агрегаторах.
Кристина Буренкова предупреждает: «Тренд на публикацию трогательных семейных кадров создаёт серьёзные риски для безопасности домочадцев». А Сергей Щербаков добавляет, что «геоданные и логотипы учебных заведений на фото позволяют отслеживать маршруты и места частого нахождения ребёнка».
Пенсионеры - одна из самых уязвимых групп: почти треть случаев мошенничества с пенсионерами строится по сценарию «звонок от родственника» с персонализированными деталями. В 72% эпизодов мошенники знают имя и отчество жертвы, в 41% — место работы или некое недавнее событие.
Практические советы для семей
Заранее договоритесь с пожилыми родственниками, что они не называют коды из СМС и не переводят деньги под давлением, а в сомнительной ситуации сначала звонят детям или внукам.
Введите «пароль-подтверждение» для срочных просьб о деньгах: при звонке с просьбой перевести средства родственник задаёт контрольный вопрос, ответ на который знают только близкие.
Помогите настроить приватность в соцсетях и объясните, почему не стоит принимать заявки в друзья от незнакомцев и переходить по подозрительным ссылкам.
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