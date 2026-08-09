Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орудуют мошенники! Какие данные о себе надо срочно удалить из соцсетей? 1 618

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно - мошенники!

Многие из нас годами выкладывали в соцсетях подробные анкеты — и сегодня эти данные работают против них: мошенники используют их, чтобы выстраивать убедительные легенды и втираться в доверие.

Разбираем, какие сведения особенно опасны, можно ли стереть цифровой след и что делать, если информация уже «гуляет» по интернету.

Какие данные становятся вашей «слабостью»

По данным экспертов, в 68% случаев за последний год злоумышленники брали данные из соцсетей и дополняли их информацией из утечек банков и сервисов доставки.

Особую опасность несут:

Место работы и должность. Позволяют разыгрывать сценарии «звонок от службы безопасности» или создавать фейковый компромат.
Сведения об учёбе и годах выпуска. Помогают выстроить легенду вроде «мы учились вместе».
Родственные связи и семейные события. Становятся зацепками для схем «внук попал в беду».
Фото с геолокациями и узнаваемыми ориентирами. По фону снимка можно определить адрес, номер школы, маршрут ребёнка — это ценный материал для так называемой OSINT разведки (Open Source Intelligence, «разведка по открытым источникам»).
Адреса, телефоны, ссылки на профили. Открывают путь к взлому аккаунтов в банках и мессенджерах.

Руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз компании Infosecurity Кристина Буренкова подчёркивает: «Сегодня информация, оставшаяся в открытом доступе, превращается в карту уязвимостей для мошенников».

Как ослабить цифровой след: пошаговый план

Полностью удалить цифровой след почти невозможно, но реально заметно сократить объём публично доступных данных. Технический директор компании Сергей Щербаков рекомендует использовать настройки приватности:

Проведите инвентаризацию. Выгрузите архив профиля в соцсети и просмотрите старые посты и фото.
Удалите или закройте публикации с адресами, телефонами, списками родственников, фото детей с узнаваемым фоном.
Настройте приватность: ограничьте видимость данных (работа, учёба, контакты) только для друзей либо полностью скройте их.
Проверьте альбомы и отметки. Фото, где вас отметили другие пользователи, могут оставаться в открытом доступе даже при закрытом профиле. Попросите друзей удалить или скрыть такие снимки либо снять отметку.
Регулярно пересматривайте настройки (раз в 3–6 месяцев): соцсети периодически меняют правила приватности.

Если данные уже разошлись

Даже после удаления посты могут сохраняться в кэше поисковиков, на агрегаторах и в архивах.

Запросите удаление у владельцев площадок. Отправьте администратору ресурса письмо с обоснованием, что публикация нарушает ваши права.

И помните: персональные данные — это любая информация, позволяющая идентифицировать человека: ФИО, дата рождения, место работы, фото, геолокация, телефон, адрес, сведения о родственниках. Они встречаются не только в профилях, но и в комментариях, отметках, альбомах друзей, старых новостях и базах данных.

Риски для детей и пожилых: рекомендации

Цифровой след ребёнка формируется ещё до его первого аккаунта — за счёт публикаций родителей. Статистика показывает: более 40% родителей не проверяют настройки приватности для фото с детьми, 27% регулярно публикуют снимки с геотегами, а 61% не знают, что удалённые посты могут сохраняться в агрегаторах.

Кристина Буренкова предупреждает: «Тренд на публикацию трогательных семейных кадров создаёт серьёзные риски для безопасности домочадцев». А Сергей Щербаков добавляет, что «геоданные и логотипы учебных заведений на фото позволяют отслеживать маршруты и места частого нахождения ребёнка».

Пенсионеры - одна из самых уязвимых групп: почти треть случаев мошенничества с пенсионерами строится по сценарию «звонок от родственника» с персонализированными деталями. В 72% эпизодов мошенники знают имя и отчество жертвы, в 41% — место работы или некое недавнее событие.

Практические советы для семей

Заранее договоритесь с пожилыми родственниками, что они не называют коды из СМС и не переводят деньги под давлением, а в сомнительной ситуации сначала звонят детям или внукам.
Введите «пароль-подтверждение» для срочных просьб о деньгах: при звонке с просьбой перевести средства родственник задаёт контрольный вопрос, ответ на который знают только близкие.
Помогите настроить приватность в соцсетях и объясните, почему не стоит принимать заявки в друзья от незнакомцев и переходить по подозрительным ссылкам.
×
Читайте нас также:
#мошенничество #мошенники #личные данные #кибербезопасность #социальные сети #семья
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Государственная полиция просит помочь в поисках 33-летнего Артура Кубиля
Изображение к статье: Вадим Милешко
Изображение к статье: граница
Изображение к статье: Актриса Татьяна Ливанова вместе с дочкой погибли в страшной катастрофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Класс Вавере/
ЧП и криминал
Изображение к статье: Праздники
Наша Латвия
Изображение к статье: Новый маршрут.
В мире
Изображение к статье: Турецкий курорт.
В мире
Изображение к статье: Похмелье
Lifenews
1
В мире
Изображение к статье: Класс Вавере/
ЧП и криминал
Изображение к статье: Праздники
Наша Латвия
Изображение к статье: Новый маршрут.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео