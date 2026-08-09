В Лудзенском крае женщина погибла под колесами автомобиля, двигавшегося задним ходом. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего поздно вечером в волости Пилдас.

8 августа в 23:58 в волости Пилдас Лудзенского края, в населенном пункте Курма, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь задним ходом по дороге местного значения, совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Государственная полиция выясняет обстоятельства трагедии.