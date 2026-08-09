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Сдавал назад и не заметил: в Лудзенском крае погибла женщина 0 354

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Volkswagen ночью

В Лудзенском крае женщина погибла под колесами автомобиля, двигавшегося задним ходом. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего поздно вечером в волости Пилдас.

8 августа в 23:58 в волости Пилдас Лудзенского края, в населенном пункте Курма, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь задним ходом по дороге местного значения, совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Государственная полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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#полиция #ДТП #трагедия #смерть
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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