Стали известны более подробные обстоятельства смерти известного латвийского музыкального журналиста Класса Вавере в Мексике. Мексиканское СМИ Azteca Bajío сообщает, что после похода он два дня числился пропавшим без вести, а позже его нашли без признаков жизни в водоеме.

Как сообщал bb.lv, Класс Вавере родился в 1964 году.

Согласно информации мексиканского СМИ, в пятницу, 31 июля, Вавере отправился в поход по горной местности недалеко от Сан-Мигеля-де-Альенде, штат Гуанахуато. Около 15:00 он отделился от остальных участников похода в районе между Бока-де-ла-Каньяда и Шотоларом. Когда Вавере не вернулся, начались его поиски.

В поисковой операции участвовали муниципальная полиция, служба гражданской защиты, Красный Крест, пожарные и медики.

Утром в воскресенье, 2 августа, Вавере был найден мертвым в водоеме на территории, где велись основные поисковые работы.

После этого место происшествия было оцеплено сотрудниками Генеральной прокуратуры штата Гуанахуато, и началось расследование для установления точных обстоятельств смерти.

Официальная причина смерти пока не подтверждена. Мексиканское СМИ отмечает, что установить обстоятельства произошедшего можно будет после завершения расследования и получения результатов экспертиз. Поэтому в настоящее время нет оснований утверждать, что Вавере утонул или что его смерть была вызвана какой-либо другой конкретной причиной.

Вавере уже несколько лет жил в Мексике.

Класс Вавере был известен в латвийском обществе как многолетний музыкальный журналист, критик и знаток рок-музыки.