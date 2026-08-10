В польском городе Ломжа четырехлетняя девочка сорвалась с балкона пятого этажа жилого дома. Трагедии удалось избежать благодаря соседям: заметив ребенка с внешней стороны ограждения, мужчины успели принести и растянуть под балконом одеяло. Оно смягчило падение, и девочка избежала тяжелых травм.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, после 14:00 на улице Сыбиракув (Sybiraków) в Ломже.

Жители дома заметили четырехлетнюю девочку, которая находилась с внешней стороны ограждения балкона пятого этажа и держалась руками за перила. Понимая, что ребенок в любой момент может сорваться, находившиеся внизу люди решили действовать немедленно.

Мужчины принесли одеяло и расположились непосредственно под балконом. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Счет шел на секунды

На записи видно, как мужчины перебираются через ограждение расположенной внизу террасы и растягивают одеяло. В момент падения ребенка его держали трое мужчин, а четвертый уже спешил им на помощь.

Когда положение девочки изменилось, спасателям пришлось быстро переместиться вместе с одеялом, чтобы оказаться непосредственно под ней.

Через несколько мгновений ребенок сорвался вниз. Девочка попала на растянутое одеяло, а затем оказалась на земле. Благодаря действиям соседей силу удара удалось значительно уменьшить.

До прибытия бригады скорой помощи девочку осмотрела врач, случайно находившаяся поблизости. Ребенок оставался в сознании и самостоятельно дышал.

После происшествия девочку доставили в Университетскую детскую клиническую больницу в Белостоке. Медики сообщили, что угрозы ее жизни нет. У ребенка диагностировали общие ушибы, хирургическое вмешательство не потребовалось.

Полиция выясняет, как ребенок оказался за ограждением

Теперь правоохранительным органам предстоит установить, каким образом четырехлетняя девочка оказалась на балконе без непосредственного присмотра и смогла перебраться на внешнюю сторону ограждения.

В момент происшествия в квартире находилась 27-летняя мать ребенка. Как сообщили в полиции, проверка показала у женщины около 0,7 промилле алкоголя.

По имеющейся информации, жильцы дома некоторое время пытались достучаться до квартиры. К моменту прибытия полицейских мать уже спустилась вниз и находилась рядом с дочерью.

По состоянию на понедельник, 10 августа, обвинений женщине предъявлено не было. Полиция ведет расследование по факту возможного создания непосредственной угрозы жизни ребенка либо причинения ему тяжкого вреда здоровью. В случае признания виновным за такое преступление может грозить до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают восстанавливать точную последовательность событий и выяснять все обстоятельства, при которых четырехлетняя девочка оказалась за ограждением балкона.

Падение с высоты пятого этажа могло закончиться трагедией, однако быстрая реакция соседей помогла спасти ребенка от тяжелых последствий. Теперь полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает, почему четырехлетняя девочка оказалась одна в столь опасной ситуации.