Недавние резонансные происшествия с участием сотрудников Государственной полиции заметно повлияли на общественное мнение. Согласно опросу, у 43% жителей Латвии отношение к полиции стало более негативным.

Серия громких инцидентов с участием сотрудников Государственной полиции сказалась на уровне общественного доверия. Согласно опросу, проведенному по заказу передачи «900 секунд» (TV3), 43% жителей Латвии заявили, что их отношение к полиции после последних событий стало более негативным.

Поводом для исследования стали два резонансных случая, произошедших с разницей в несколько дней. В Приекуле находившийся вне службы полицейский подозревается в смертельном избиении мужчины, а в Айзкраукле сотрудница полиции, по данным следствия, села за руль с уровнем алкоголя свыше трех промилле, совершила ДТП и покинула место происшествия.

При этом 45% опрошенных сообщили, что произошедшее не изменило их отношение к Государственной полиции.

Лишь 1% респондентов заявили, что их мнение о полиции стало более позитивным.

Еще 7% участников опроса признались, что не слышали о произошедших инцидентах, а 4% затруднились с ответом.

Что важно, несмотря на широкий общественный резонанс, почти половина жителей сохранила прежнее отношение к полиции. Однако доля тех, чье доверие снизилось, оказалась почти такой же высокой.

Результаты опроса показывают, насколько заметно отдельные громкие случаи могут влиять на восприятие работы правоохранительных органов в целом.