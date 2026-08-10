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Двое братьев 4 и 7 лет угнали машину и едва не убили победительницу конкурса красоты 0 1532

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок за рулем

В американском штате Калифорния четырехлетний и семилетний мальчики угнали автомобиль родителей, устроили ДТП и сбили 30-летнюю обладательницу титула «Мисс Калифорния Regency International 2026». Женщина получила тяжелые травмы головы и лица, ей предстоят операции.

Небычное и шокирующее ДТП произошло утром 6 августа в Калифорнии. По данным полиции, двое братьев — четырех и семи лет — сумели завладеть автомобилем Toyota, после чего выехали на дорогу.

Машина сначала столкнулась со встречным автомобилем, затем съехала с проезжей части и сбила 30-летнюю Киару Боулинг, которая в тот момент выгуливала собаку своего друга.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг, а также множественные переломы костей лица. По словам родственников, женщине, вероятно, потребуется две операции.

Киара Боулинг недавно завоевала титул «Мисс Калифорния Regency International 2026». Она заканчивает обучение в Калифорнийском государственном университете в Ист-Бэй и недавно прошла летнюю программу Йельского университета, готовясь к поступлению на юридическую программу.

После аварии в больницу были доставлены и оба ребенка. По словам родственников семьи, семилетний мальчик получил переломы обеих ног, а у его четырехлетнего брата диагностировали сотрясение мозга. Дядя детей рассказал, что после аварии старший ребенок постоянно спрашивал, все ли в порядке с младшим братом.

Родители мальчиков сообщили телеканалу ABC7, что дети утром тайком взяли ключи от автомобиля и уехали из дома. Отец, работающий водителем Uber, утверждает, что обычно не оставляет ключи в доступном месте и не понимает, как сыновьям удалось ими завладеть.

По информации полиции, родители полностью сотрудничают со следствием. Родственники Киары Боулинг также объявили сбор средств — на ее лечение потребуется около 22 тысяч долларов.

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. Следователям предстоит установить, как маленьким детям удалось завести автомобиль и выехать на дорогу, а также оценить ответственность взрослых за произошедшее.

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#полиция #криминал #медицина #ДТП #семья
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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