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На крыше больницы появилась Смерть с косой: полиция задержала 26-летнего мужчину 0 434

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смерть с косой

ChatGPT

В Уэльсе произошел необычный инцидент, который напугал пациентов и персонал больницы. 26-летний Леон Гиллеспи в костюме, напоминающем образ Смерти с косой, забрался на крышу медицинского учреждения и почти час молча наблюдал за людьми.

Инцидент произошел в больнице Ysbyty Glan Clwyd в городе Сент-Асаф. Мужчина поднялся на крышу здания в длинном черном одеянии, а в руках держал предмет, похожий на длинный нож. Пациенты, посетители и сотрудники несколько минут наблюдали за неподвижной фигурой, после чего на место прибыли полиция и пожарные.

На крыше Гиллеспи находился около 50 минут. После переговоров его задержали.

Позже в суде мужчина признал вину в том, что без уважительной причины создал серьезные помехи работе учреждения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), а также отказался покинуть территорию больницы после требования полиции.

Причины своего поступка он не объяснил. Во время судебного разбирательства его костюм описывали как образ Смерти или большое черное воронье одеяние.

После происшествия руководство медицинской организации, управляющей больницей, напомнило о политике нулевой терпимости к любым действиям, угрожающим безопасности пациентов и мешающим работе медицинских учреждений.

Как выяснилось, это не единственное правонарушение, совершенное Гиллеспи. Он также признал вину еще по двум эпизодам краж. В одном случае мужчина похитил корм и наполнитель для кошачьего туалета из зоомагазина, в другом — продукты и напитки из супермаркета Sainsbury's.

Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 50 фунтов стерлингов, а также штрафы и судебные издержки. За нарушение общественного порядка в больнице ему дополнительно назначили выплату в размере 200 фунтов стерлингов.

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#суд #полиция #Великобритания #безопасность #кража #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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