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Новые подробности громкого дела в Марупе: медика обвиняют в попытке убить мужа и малолетнего сына 2 1245

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: наручники
ФОТО: pixabay

Прокуратура раскрыла новые обстоятельства уголовного дела против медицинского работника, обвиняемой в покушении на убийство своего гражданского мужа и малолетнего сына. По версии следствия, женщина сначала усыпила близких, а затем ввела им различные лекарственные препараты.

Прокуратура обнародовала новые подробности уголовного дела, фигуранткой которого является медицинский работник, обвиняемая в покушении на убийство своего гражданского мужа и малолетнего сына.

По данным обвинения, женщина, обладая профессиональными знаниями о действии и способах применения лекарственных препаратов, решила убить обоих близких, используя медикаменты.

Следствие утверждает, что вечером в декабре 2025 года в своем доме в Марупе обвиняемая сначала дала потерпевшим препараты, после которых они уснули. Когда мужчина и ребенок оказались в беспомощном состоянии, она ввела им различные лекарственные средства — как через инъекции, так и перорально.

По версии прокуратуры, завершить задуманное женщине не удалось по независящим от нее причинам. На следующий день в дом пришел другой человек, который вызвал скорую помощь.

Пострадавших доставили в больницу. В результате отравления медикаментами у обоих развилось опасное для жизни состояние, которое квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Что важно, речь идет именно о версии обвинения. Окончательную оценку обстоятельствам дела даст суд.

Ранее Государственная полиция сообщала, что после отравления близких женщина, предположительно, попыталась покончить с собой, также приняв медикаменты.

По информации, ранее опубликованной программой Латвийского телевидения «Панорама», вероятной причиной произошедшего мог стать семейный конфликт.

Уголовное дело уже передано на рассмотрение в Рижский районный суд, где будут изучены представленные следствием доказательства.

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#Латвия #отравление #прокуратура #судебный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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