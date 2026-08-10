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Пиво разбежалось по Саркандаугаве, но есть нюанс 0 806

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

В рижской Саркандаугаве произошла необычная авария, фотографии которой появились в социальных сетях. На дороге перевернулась фура с пивными ящиками, а проезжую часть и тротуар буквально засыпало бутылками. Впрочем, желающих спасать «ценный груз» ждет разочарование — судя по снимкам, бутылки были пустыми.

В социальных сетях появились фотографии необычного ДТП в Саркандаугаве. На них видно перевернувшийся полуприцеп грузовика, вокруг которого разбросаны десятки пластиковых ящиков и сотни стеклянных бутылок.

На первый взгляд картина выглядит весьма драматично: кажется, будто на дороге оказалась едва ли не целая фура пива. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается важная деталь — на большинстве бутылок не видно крышек, а на асфальте отсутствуют заметные следы разлившегося напитка.

Поэтому, судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, грузовик, вероятнее всего, перевозил пустую стеклотару.

Официальной информации об обстоятельствах происшествия на данный момент нет. Не сообщается и о пострадавших. Также пока неизвестно, что именно стало причиной ДТП и потребовалось ли временно ограничивать движение транспорта на этом участке Саркандаугавы.

Теперь последствия необычной аварии предстоит ликвидировать: с дороги необходимо убрать многочисленные пластиковые ящики, бутылки и разбитое стекло. А обещавшая по первым кадрам стать настоящей «пивной катастрофой» история, похоже, обернулась не столь драматичной: вместо пива по дороге разлетелась пустая тара.

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#транспорт #ДТП #пиво #социальные сети #новости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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