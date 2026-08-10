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Свертки с опасным содержимым: чем закончилась поездка женщины к даугавпилсской тюрьме 0 747

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даугавпилсская тюрьма
ФОТО: LETA

В Даугавпилсе полиция совместно с Управлением мест заключения предотвратила попытку передачи наркотических веществ в исправительное учреждение. При задержанной женщине обнаружили более ста таблеток запрещенных препаратов.

В последний день июля в Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции совместно с работниками Управления мест заключения задержали женщину, подозреваемую в попытке передать наркотические вещества в исправительное учреждение.

Проверяя оперативную информацию о возможном незаконном обороте наркотиков, правоохранители обнаружили у женщины 1999 года рождения пять свертков, в которых находились 60 таблеток Clonazepam и 50 таблеток Subutex.

По данным полиции, запрещенные вещества предназначались для передачи одному из заключенных, содержащихся в месте лишения свободы в Даугавпилсе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине инкриминируют незаконный пронос, хранение или передачу наркотических и психотропных веществ в местах временного содержания или лишения свободы, а также покушение на совершение преступления.

Согласно материалам дела, преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли подозреваемой.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность других лиц к попытке доставки запрещенных веществ в место лишения свободы.

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#полиция #тюрьма #преступность #женщина #Даугавпилс #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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