В Даугавпилсе полиция совместно с Управлением мест заключения предотвратила попытку передачи наркотических веществ в исправительное учреждение. При задержанной женщине обнаружили более ста таблеток запрещенных препаратов.

В последний день июля в Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции совместно с работниками Управления мест заключения задержали женщину, подозреваемую в попытке передать наркотические вещества в исправительное учреждение.

Проверяя оперативную информацию о возможном незаконном обороте наркотиков, правоохранители обнаружили у женщины 1999 года рождения пять свертков, в которых находились 60 таблеток Clonazepam и 50 таблеток Subutex.

По данным полиции, запрещенные вещества предназначались для передачи одному из заключенных, содержащихся в месте лишения свободы в Даугавпилсе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине инкриминируют незаконный пронос, хранение или передачу наркотических и психотропных веществ в местах временного содержания или лишения свободы, а также покушение на совершение преступления.

Согласно материалам дела, преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли подозреваемой.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность других лиц к попытке доставки запрещенных веществ в место лишения свободы.