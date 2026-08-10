Трое из четырех человек, обвиняемых в умышленных поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры и оказании помощи иностранному государству, признали свою вину в суде, сообщило Латвийское телевидение.

Они рассчитывают договориться с прокуратурой о смягчении наказания. В свою очередь, четвертый обвиняемый — Юрий Л. — признал вину только в поджогах, но отверг обвинения в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Согласно информации, озвученной в ходе рассмотрения дела, за организацию диверсий якобы отвечал Олег С. Находясь в заключении, он, предположительно, получил задание совершать диверсии и привлек к их исполнению Арниса Я. Тот, в свою очередь, поджигал объекты железнодорожной инфраструктуры как самостоятельно, так и с привлечением в качестве помощников двух Юриев.

Следующее судебное заседание назначено на 17 сентября.

Как сообщалось, в июле прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых в умышленных поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры Латвии в интересах России.

Обвинения предъявлены четырем ранее судимым лицам. В результате инкриминируемых им преступлений государственному АО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) был причинен ущерб в размере 56 684 евро, сообщили в прокуратуре.

До передачи дела в прокуратуру расследованием занималась Служба государственной безопасности.

В ходе расследования были установлены четыре случая поджога объектов железнодорожной инфраструктуры в Риге. Три из них произошли в октябре прошлого года, еще один — в январе 2026 года.

Уничтоженный в результате поджога электрический распределительный шкаф отвечал за освещение железной дороги, а релейные шкафы — за системы управления движением поездов.

Поджоги железнодорожных объектов снимались на видео. Эти видеозаписи в качестве отчетов о выполнении заданий отправлялись заказчику через приложение Telegram.