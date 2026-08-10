Обвиняемая в покушении на убийство латвийский медик сначала усыпила своих близких, а затем ввела им медикаменты. Новые факты о покушении в Марупе раскрыла прокуратура ЛР.

Женщина, будучи медицинским работником одного из медицинских учреждений Латвии, использовала свои профессиональные знания о применении и действии медикаментов на организм. Руководствуясь личными мотивами она решила убить своего партнера и малолетнего сына, отравив их лекарствами.

В один из вечеров в декабре 2025 года обвиняемая, воспользовавшись доверием обоих потерпевших, сначала дала им медикаменты, после приема которых они уснули. Когда потерпевшие оказались в беспомощном состоянии, она ввела им различные медикаменты как перорально, так и в виде инъекций.

Обвиняемой не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от нее причинам, так как на следующий день по месту жительства прибыл другой человек и вызвал медиков.

Оба потерпевших были доставлены в медицинское учреждение. В результате введения медикаментов у них возникло опасное для жизни состояние, которое оценивается как тяжкие телесные повреждения.

Как ранее сообщила Госполиция, после отравления близких женщина пыталась совершить самоубийство, также приняв медикаменты.

В настоящее время дело передано в Рижский районный суд.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что женщина, возможно, отравила партнера и ребенка из-за семейного конфликта, однако в прокуратуре указали, что точный мотив ее действий в ходе следствия установить не удалось.

Без ответа остается вопрос - насколько безопасно лечиться в латвийских больницах, в которых трудоустроены такие медицинские работники?