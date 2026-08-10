В воскресенье в Латвии произошли два бытовых пожара, в результате которых пострадали два человека. Причинами возгораний стали неисправный электроприбор и оставленная без присмотра еда на плите.

В воскресенье спасатели дважды выезжали на бытовые пожары, в которых пострадали люди. Инциденты произошли в Риге и Юрмале, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Первый вызов поступил незадолго до 16:00 с улицы Мурьяню в Риге. На первом этаже двухэтажного жилого дома загорелся электроприбор.

В результате пожара пострадал один человек. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Второй пожар произошел около 21:00 на Талсинском шоссе в Юрмале. В квартире на третьем этаже пятиэтажного дома загорелась оставленная без присмотра еда на плите.

Пострадавшего передали бригаде медиков.

Оба происшествия произошли в жилых домах и были связаны с бытовыми причинами. Такие пожары нередко возникают из-за неисправных электроприборов или приготовления пищи без присмотра.

Спасатели регулярно напоминают, что даже кратковременное отсутствие на кухне во время готовки или использование неисправной бытовой техники может привести к возгоранию и поставить под угрозу здоровье и жизнь людей.