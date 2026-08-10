В Терветской волости Добельского края спасателям пришлось проводить необычную операцию. Человек поднялся на дерево и забрался в расположенный там домик, однако самостоятельно спуститься уже не смог.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), домик находился на высоте около пяти метров. Чтобы безопасно эвакуировать человека, спасатели использовали выдвижную лестницу и ручной инструмент.

Операция завершилась благополучно — человека спустили на землю без происшествий.

В тот же день у сотрудников ГПСС были и более серьезные вызовы. В Цераукстской волости Баусского края загорелась зерносушилка площадью 30 квадратных метров.

До прибытия пожарных семь человек успели самостоятельно покинуть опасную зону. Информации о пострадавших не поступало.

Еще один вызов поступил из Ценской волости Елгавского края, где загорелся бытовой мусор в металлическом контейнере для отходов. Пожар удалось потушить еще до приезда спасателей.

За одни сутки спасателям приходится реагировать как на пожары, так и на самые разные нестандартные ситуации. История с домиком на дереве стала одним из самых необычных вызовов воскресенья.