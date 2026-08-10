Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала проживающую в стране гражданку России по подозрению в финансировании Вооруженных сил РФ. По данным следствия, с начала полномасштабной войны она регулярно переводила деньги в поддержку российской армии.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) 5 августа задержала проживающую в стране гражданку России, подозреваемую в финансировании Вооруженных сил РФ для продолжения войны против Украины.

Уголовное производство по статье о финансировании вооруженного конфликта было начато еще 12 февраля 2025 года.

В ходе расследования сотрудники VDD установили, что гражданка России, которая уже несколько лет проживает в Латвии, после начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно откликалась на опубликованные в интернете призывы оказать финансовую или материальную помощь российской армии. По версии следствия, она регулярно перечисляла денежные средства в поддержку Вооруженных сил России.

В рамках этого же уголовного процесса 14 мая 2026 года была задержана еще одна подозреваемая. Следствие считает, что негражданка Латвии участвовала в сборе денежных средств и других материальных ценностей для поддержки российской армии. По данным VDD, собранные пожертвования она переводила со своего банковского счета в Россию.

Обеим подозреваемым в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Расследование продолжается. VDD выясняет все обстоятельства дела, а также возможную причастность других лиц к финансированию российской армии через денежные переводы из Латвии.