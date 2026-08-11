Брошенный у дороги чемодан с содержимым, похожим на тело женщины, поднял по тревоге австралийскую полицию. Следователи готовились расследовать возможное убийство, однако экспертиза показала: предполагаемый «труп» оказался настолько реалистичной куклой, что первоначально она ввела в заблуждение даже полицейских.

Необычный случай произошел в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Около 12:50 в воскресенье, 9 августа, жители сельской местности Оаллен, примерно в 61 километре к югу от Гоулберна, заметили чемодан, оставленный на обочине Волгон-роуд неподалеку от Оаллен-Форд-роуд, передает Entrevue.

Заглянув внутрь, люди решили, что обнаружили человеческие останки, и немедленно сообщили в полицию.

Полицейские тоже приняли куклу за тело

На место прибыли сотрудники полиции района Хьюм. После первоначального осмотра они также предположили, что в чемодане находится тело женщины.

Территорию оцепили как потенциальное место преступления и вызвали криминалистов. Одной из основных версий стало убийство, поэтому с находкой обращались крайне осторожно, стараясь не уничтожить возможные следы и другие улики.

Дополнительные сложности создавали плохие погодные условия, из-за которых полиции пришлось принимать меры для сохранения потенциальных доказательств.

Волосы, одежда и даже «травмы»

Причиной столь серьезной реакции стал необычайно реалистичный внешний вид находки.

Кукла была одета, у нее имелись волосы и пирсинг в носу. Более того, на ее поверхности были заметны следы, напоминавшие синяки и царапины. Все это усиливало впечатление, что полицейские действительно имеют дело с человеческим телом.

Поэтому сотрудники не стали подробно исследовать содержимое чемодана непосредственно на месте — предполагаемые останки решили передать специалистам.

Разгадка нашлась в лаборатории

Чемодан вместе с содержимым доставили в криминалистическую лабораторию для проведения экспертизы.

Результаты стали известны утром в понедельник, 10 августа. Специалисты установили, что обнаруженный объект не является человеческим телом.

В чемодане находилась чрезвычайно реалистичная кукла.

После получения результатов экспертизы полиция Нового Южного Уэльса официально подтвердила, что никаких человеческих останков обнаружено не было.

«Убийство», которого не случилось

Таким образом, начавшаяся как потенциальное расследование убийства история получила совершенно неожиданную развязку. После заключения криминалистов версия преступления была исключена, а расследование прекращено.

Несколько часов брошенный на обочине чемодан считался возможной уликой в деле об убийстве, однако вместо страшного преступления полиция столкнулась с необычной и весьма убедительной имитацией. К счастью, за пугающей находкой не оказалось ни погибшей женщины, ни реального преступления.