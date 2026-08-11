Во вторник днем на Елгавском шоссе возле Платоне столкнулись грузовой и легковой автомобили. Фура оказалась в кювете, из нее высыпался асфальт и вытекло топливо. В аварии пострадала водитель легкового автомобиля.

Во вторник днем на Елгавском шоссе произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

ДТП произошло возле Платоне. В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на бок и оказался в кювете. Перевозимый им асфальт высыпался, а из топливного бака произошла утечка горючего.

В аварии пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем.

Сразу после ДТП движение на этом участке шоссе было полностью перекрыто. В настоящее время проезд восстановлен по одной полосе.

Движение транспорта на месте аварии регулируют сотрудники полиции.