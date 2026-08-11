Серьезная авария произошла в Селпилсской волости, где столкнулись Nissan с прицепом и BMW. После удара оба автомобиля оказались в кювете, пострадали люди, а версии случившегося у водителей оказались противоположными.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около часа дня в понедельник на автодороге Селия — Стабурагс в Селпилсской волости. После столкновения Nissan с прицепом и BMW оба автомобиля съехали в кювет и получили настолько серьезные повреждения, что продолжить движение уже не смогли.

В результате аварии травмы получили несколько человек. Пассажирку BMW бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила в больницу. Водитель Nissan также пострадал — у него была рассечена область виска и повреждена рука.

По словам водителя Nissan, авария произошла во время разворота.

«Я хотел развернуться, заехал на перекресток, машин не было, начал поворачивать, но он ехал на большой скорости и с такой силой врезался в меня», — рассказал мужчина.

После удара BMW врезался в левую сторону Nissan, сильно деформировав водительскую дверь.

В BMW, помимо водителя, находились женщина и двухлетний ребенок.

«У женщины что-то с ногой, она сказала, что нога болит», — рассказал водитель Nissan.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Водитель BMW и находившийся с ним ребенок, по информации передачи Degpunktā (ТВ3), смогли покинуть место происшествия самостоятельно.

В Государственной полиции сообщили, что обстоятельства аварии пока окончательно не установлены.

По данным правоохранителей, участники ДТП по-разному описывают произошедшее, поэтому для выяснения всех обстоятельств начат уголовный процесс.

Окончательные причины аварии предстоит установить в ходе расследования, которое проводит Государственная полиция.