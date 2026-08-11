Эстонские таможенники продолжают обнаруживать запрещенные вещества в почтовых отправлениях и багаже путешественников. Среди наиболее необычных находок — желейные и жевательные конфеты с каннабиноидами, психотропные грибы и растительная масса с сильнодействующим галлюциногеном, передает Postimees.

На прошлой неделе сотрудники эстонской таможни вновь выявили сразу несколько попыток ввоза запрещенных или ограниченных к обороту товаров.

Так, 3 августа в аэропорт рейсом из Турции прибыли двое граждан Узбекистана в возрасте 36 и 37 лет. Получив багаж, мужчины направились через «зеленый коридор», однако их отправили на дополнительный таможенный досмотр.

На вопрос о наличии товаров, которые необходимо декларировать, оба ответили отрицательно. Однако при проверке багажа таможенники обнаружили два килограмма насвая. Поскольку оборот этого табачного изделия в Эстонии запрещен, в отношении обоих путешественников начали производство по делу о проступке.

Вафельница попала под санкции

5 августа таможенники проверили посылку, отправленную из России в Эстонию. Внутри находилась электрическая вафельница-орешница.

Выяснилось, что ввоз и вывоз такого товара подпадает под санкционные ограничения. В результате отправление задержали до выяснения всех обстоятельств.

Еще одну необычную посылку обнаружили 3 августа. Она прибыла из Нидерландов и содержала грибные трюфели общим весом 150 граммов. Внутри также находилась инструкция по их употреблению.

У таможенников возникло подозрение, что грибы могут содержать психотропные вещества, поэтому отправление также было задержано.

Галлюциноген в растительной массе

15 апреля сотрудники отдела товарного и почтового контроля проверили посылку, прибывшую из Нидерландов. В ней находился герметично запаянный фольгированный пакет с коричневой растительной массой.

Всего таможенники обнаружили 54,41 грамма красновато-фиолетовых фрагментов растительного происхождения.

Лабораторная экспертиза установила наличие диметилтриптамина (ДМТ) — сильнодействующего психотропного вещества, способного вызывать интенсивные галлюцинации. Отправление было задержано.

В посылках нашли метамфетамин и коноплю

18 мая на складе одной из курьерских компаний сотрудники таможни проверили посылку из Бельгии. Внутри находились вакуумные пакеты, в которые были вложены упаковки из фольги.

В них обнаружили коричневато-желтую кристаллическую крошку. Экспресс-тест дал положительную реакцию на метамфетамин/МДМА. Общий вес обнаруженного вещества составил 7,3 грамма.

В тот же день таможенники проверили другую посылку — на этот раз из Испании. В ней обнаружили 58,69 грамма соцветий конопли. Отправление также задержали до выяснения обстоятельств.

Наркотики замаскировали под сладости

Особое внимание таможенников привлекли несколько отправлений с конфетами.

16 июня на складе курьерской компании была проверена посылка из Нидерландов. В пакете находились 20 жевательных конфет, причем на упаковке имелось указание на содержание наркотического вещества.

Экспертиза показала наличие в конфетах 93,07 грамма дельта-9-тетрагидроканнабинола. Посылку задержали.

Еще один похожий случай произошел 2 июля. В отправлении из Чехии таможенники обнаружили желейные конфеты. Лабораторное исследование установило, что они содержали 30,48 грамма каннабиноидов.

Таким образом, запрещенные вещества все чаще могут выглядеть как совершенно обычные товары — от растительных продуктов до сладостей. Серия задержаний показывает, что международные почтовые отправления остаются одним из каналов, через которые наркотические и психотропные вещества пытаются доставлять в Эстонию.