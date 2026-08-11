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На «зебре» за день сбили двух велосипедистов: полиция обратилась ко всем участникам движения 2 1170

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Фото: Муниципальная полиция Адажского края.

За минувшие сутки на пешеходных переходах в Латвии под колеса автомобилей попали два велосипедиста. Полиция поблагодарила очевидцев, которые не остались равнодушными и оказали пострадавшим первую помощь до прибытия экстренных служб, а также напомнила водителям, пешеходам и велосипедистам о необходимости соблюдать меры безопасности.

Правоохранители выразили благодарность людям, которые в обоих случаях пришли на помощь пострадавшим и поддержали их до приезда медиков.

Муниципальная полиция Адажского края призывает водителей, приближаясь к пешеходному переходу, снижать скорость, быть максимально внимательными и уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят или собираются пересечь проезжую часть.

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Пешеходам напоминают, что перед выходом на «зебру» необходимо убедиться, что водитель их заметил. Даже преимущество на переходе не отменяет необходимости соблюдать осторожность.

Велосипедистам рекомендуют снижать скорость перед пересечением пешеходного перехода и выезжать на него только после того, как они убедятся в безопасности маневра.

Полиция подчеркивает, что внимательность и взаимное уважение всех участников дорожного движения остаются главным условием предотвращения подобных происшествий.

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#полиция #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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