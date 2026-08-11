За минувшие сутки на пешеходных переходах в Латвии под колеса автомобилей попали два велосипедиста. Полиция поблагодарила очевидцев, которые не остались равнодушными и оказали пострадавшим первую помощь до прибытия экстренных служб, а также напомнила водителям, пешеходам и велосипедистам о необходимости соблюдать меры безопасности.

Правоохранители выразили благодарность людям, которые в обоих случаях пришли на помощь пострадавшим и поддержали их до приезда медиков.

Муниципальная полиция Адажского края призывает водителей, приближаясь к пешеходному переходу, снижать скорость, быть максимально внимательными и уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят или собираются пересечь проезжую часть.

Пешеходам напоминают, что перед выходом на «зебру» необходимо убедиться, что водитель их заметил. Даже преимущество на переходе не отменяет необходимости соблюдать осторожность.

Велосипедистам рекомендуют снижать скорость перед пересечением пешеходного перехода и выезжать на него только после того, как они убедятся в безопасности маневра.

Полиция подчеркивает, что внимательность и взаимное уважение всех участников дорожного движения остаются главным условием предотвращения подобных происшествий.