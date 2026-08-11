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Опубликованы фото первого туннеля, через который мигранты проникли в Латвию 3 1001

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пограничник показывает на туннель
ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана и агентство ЛЕТА опубликовали фотографии подземного туннеля, через который 15 нелегальных мигрантов проникли в Латвию со стороны Беларуси.

Подземный ход был обнаружен 10 августа в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края, примерно в десяти метрах от пограничного заграждения.

Как сообщалось ранее, через специально вырытый туннель границу незаконно пересекли 15 человек. Все они были задержаны и возвращены в Беларусь.

Это первый зафиксированный случай, когда для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы был использован подземный туннель.

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#граница #Латвия #безопасность #задержание #Беларусь #мигранты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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