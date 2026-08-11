Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Проехал на красный и перевернулся: у Ботанического сада в Риге произошло зрелищное ДТП 0 79

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Серьезная авария произошла в понедельник на перекрестке возле Ботанического сада в Риге. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen перевернулся, однако его водитель получил лишь легкую травму.

В понедельник на перекрестке улицы Дзирциема и Юрмалас гатве возле Ботанического сада столкнулись кроссовер Cupra и микроавтобус Volkswagen, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После удара Volkswagen перевернулся на бок и еще некоторое расстояние скользил по проезжей части. На месте происшествия по пешеходному переходу были разбросаны осколки стекла, а движение на время оказалось затруднено.

По словам водительницы Cupra, она пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора.

«У меня был зеленый сигнал, а у второй стороны — красный. Видимо, человек его не заметил, вот так и получилось. Авария произошла прямо в центре перекрестка», — рассказала женщина.

После столкновения она смогла самостоятельно отъехать в сторону, чтобы не мешать движению.

За рулем Volkswagen находился мужчина, который получил травму руки. Несмотря на то что автомобиль перевернулся, госпитализация ему не потребовалась.

Сам водитель признался, что после происшествия еще не успел прийти в себя.

«Всегда может быть и лучше. Пока еще нахожусь в состоянии шока», — сказал он.

Водительница Cupra отметила, что в тот день случайно выехала с работы раньше обычного и поэтому оказалась на этом перекрестке раньше привычного времени.

«Ехала с работы, получилось выехать немного раньше, но домой все равно раньше не попаду», — сказала она.

По ее словам, теперь главной проблемой станет отсутствие автомобиля, пока он находится в ремонте.

По предварительной информации, причиной аварии стал проезд Volkswagen на запрещающий сигнал светофора. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей и перевернувшийся микроавтобус, ДТП обошлось без тяжелых травм.

×
Читайте нас также:
#Рига #ДТП #volkswagen #травма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полиция Австралии
Изображение к статье: фемида
Изображение к статье: Крест
Изображение к статье: спасатели

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Затмение
Наша Латвия
Изображение к статье: Являются ли все собаки подвидом волка?
В мире животных
Изображение к статье: Рецепт вкусного сливового варенья на сковороде
Еда и рецепты
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео