Серьезная авария произошла в понедельник на перекрестке возле Ботанического сада в Риге. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen перевернулся, однако его водитель получил лишь легкую травму.

В понедельник на перекрестке улицы Дзирциема и Юрмалас гатве возле Ботанического сада столкнулись кроссовер Cupra и микроавтобус Volkswagen, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После удара Volkswagen перевернулся на бок и еще некоторое расстояние скользил по проезжей части. На месте происшествия по пешеходному переходу были разбросаны осколки стекла, а движение на время оказалось затруднено.

По словам водительницы Cupra, она пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора.

«У меня был зеленый сигнал, а у второй стороны — красный. Видимо, человек его не заметил, вот так и получилось. Авария произошла прямо в центре перекрестка», — рассказала женщина.

После столкновения она смогла самостоятельно отъехать в сторону, чтобы не мешать движению.

За рулем Volkswagen находился мужчина, который получил травму руки. Несмотря на то что автомобиль перевернулся, госпитализация ему не потребовалась.

Сам водитель признался, что после происшествия еще не успел прийти в себя.

«Всегда может быть и лучше. Пока еще нахожусь в состоянии шока», — сказал он.

Водительница Cupra отметила, что в тот день случайно выехала с работы раньше обычного и поэтому оказалась на этом перекрестке раньше привычного времени.

«Ехала с работы, получилось выехать немного раньше, но домой все равно раньше не попаду», — сказала она.

По ее словам, теперь главной проблемой станет отсутствие автомобиля, пока он находится в ремонте.

По предварительной информации, причиной аварии стал проезд Volkswagen на запрещающий сигнал светофора. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей и перевернувшийся микроавтобус, ДТП обошлось без тяжелых травм.