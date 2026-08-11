В Риге полицейские остановили мужчину, который передвигался по проезжей части на электрической инвалидной коляске в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проверка показала 5,49 промилле алкоголя, однако за управление самой коляской ему не грозит ответственность, поскольку она считается медицинским вспомогательным средством.

Необычный инцидент произошел на проспекте Карля Улманя в Риге. Полицейские обратили внимание на электрическую инвалидную коляску, которая двигалась по проезжей части с нарушениями, и решили остановить водителя для проверки.

За рулем коляски находился мужчина 1985 года рождения по имени Максим. Во время разговора с полицейскими стало очевидно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На вопрос журналистов, откуда он ехал, мужчина отвечал путано.

«Ехал из Ильгюциемса, живу вместе с котом», — сказал он.

По данным передачи Degpunktā (ТВ3), до встречи с полицией мужчина успел проехать около восьми километров. Неподалеку от места остановки лежала пустая бутылка из-под пива, а сам водитель искал среди своих вещей напиток, который, предположительно, потерял.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что проверка показала крайне высокий уровень алкоголя.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у мужчины 1985 года рождения составляло 5,49 промилле. За данное нарушение полиция начала процесс об административном правонарушении», — рассказала она.

Несмотря на высокий уровень опьянения, электрическую инвалидную коляску у мужчины не изъяли. По законодательству она относится к медицинским вспомогательным средствам, а не к транспортным средствам, для управления которыми требуется водительское удостоверение.

В итоге мужчину привлекли к ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда полицейские решили доставить его в служебный автомобиль, мужчина начал сопротивляться. Из-за веса и размеров инвалидной коляски погрузить ее в микроавтобус оказалось непросто, поэтому сотрудникам полиции помог оператор съемочной группы Degpunktā.

Этот случай стал напоминанием о том, что даже при использовании медицинских средств передвижения сильное алкогольное опьянение может создать опасность для самого человека и окружающих.