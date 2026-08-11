Пассажирам и экипажу рейса Batik Air из Малайзии в Индию пришлось сообща усмирять 36-летнего мужчину, который во время полета попытался открыть аварийную дверь. После приземления он объяснил полиции свой поступок неожиданно просто: ему «захотелось это сделать».

Инцидент произошел 7 августа на борту самолета Batik Air, следовавшего из Малайзии в индийский Кочи. Когда лайнер находился на крейсерской высоте около 30 тысяч футов — более 9 километров, — пассажир Джамшир Атханиккал, сидевший на месте 12A, неожиданно попытался открыть аварийный выход.

По словам представителя полиции, мужчина действовал без какой-либо видимой провокации. Он повредил окно аварийного выхода и пластиковую панель двери, а когда пассажиры и члены экипажа попытались его остановить, начал им угрожать.

Фото: Special Arrangement

В конце концов мужчину удалось скрутить общими усилиями. Его обездвижили при помощи пластиковых стяжек и удерживали до окончания полета.

На распространившемся в социальных сетях видео запечатлены последствия происшествия: на окне аварийной двери видна крупная трещина, а расположенная под ним пластиковая панель разбита.

Позднее Атханиккал рассказал полиции, что летел домой, чтобы увидеть своего новорожденного ребенка. На вопрос о том, почему он решил открыть аварийный выход в полете, мужчина, как сообщается, ответил, что ему просто «захотелось это сделать».

После посадки в аэропорту Кочи пассажира задержали. Первоначально ему вменили угрозы, невыполнение требований безопасности и создание опасности для окружающих. Позднее обвинения были ужесточены.

По данным индийских СМИ, полиция добавила статью о покушении на убийство, поскольку действия пассажира потенциально могли поставить под угрозу жизни находившихся на борту людей.

В итоге самолет благополучно приземлился, а опасная выходка закончилась для ее автора задержанием и серьезным уголовным обвинением. Благодаря быстрой реакции пассажиров и экипажа дальнейшего развития инцидента удалось избежать.