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С младенцами и колясками — к пропасти: 36 туристов с детьми едва не погибли в Альпах 0 35

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Альпы

В австрийских Альпах спасателям пришлось эвакуировать большую группу туристов, среди которых были дети и два младенца в колясках. Путешественники выбрали неподходящий маршрут и оказались на опасном горном склоне — некоторые находились всего в полуметре от обрыва.

Спасатели в австрийских Альпах пришли на помощь группе из трех семей, которые заблудились во время похода в горах. Всего в группе находились 36 человек, в том числе несколько детей и два младенца, которых везли в детских колясках, передает NOS.

Как сообщают местные СМИ, среди путешественников были 17 граждан Бельгии, девять британцев, семь австрийцев и трое американцев.

Группа отправилась от верхней станции канатной дороги Wildspitzbahn в районе Зёльдена, расположенной на высоте около 2650 метров над уровнем моря. Туристы собирались пешком спуститься в долину, преодолев перепад высот более чем в тысячу метров.

Выбрали неправильный маршрут

Однако, как рассказал представитель полиции австрийской газете Kronen Zeitung, экипировка туристов совершенно не соответствовала сложности такого похода. Детские коляски также не были предназначены для длительного передвижения по горной местности.

Ситуацию усугубило то, что путешественники выбрали неправильный маршрут.

В результате группа довольно быстро оказалась на опасном участке. После продолжительных попыток найти дорогу туристы растянулись по местности, а некоторые участники похода потеряли друг друга из виду.

В конце концов около 17:15 двое туристов подали сигнал тревоги. К месту происшествия оперативно направили спасательные вертолеты. К тому моменту положение некоторых членов группы уже стало крайне опасным.

«Несколько человек находились всего примерно в полуметре от обрыва и едва могли удерживаться на ногах», — рассказал один из спасателей Kronen Zeitung.

Дополнительную сложность создавало то, что путешественники были разбросаны по разным участкам горного склона.

Из 36 человек 14 пришлось эвакуировать на вертолете. Остальных спасатели вывели из опасной зоны пешком.

Несмотря на серьезность ситуации, никто не пострадал. Представители спасательных служб назвали такой исход практически маленьким чудом.

Особенно опасная ситуация сложилась с двумя мальчиками, которые оказались заблокированы высоко в горах на крутом склоне. Их отец вместе с маленьким ребенком находился выше и наблюдал, как мальчиков в последний момент эвакуировали с помощью вертолета.

За спасение придется заплатить

«Эта история могла закончиться совсем иначе», — отметил руководитель спасательной операции Якоб Фигль.

Теперь туристам придется самостоятельно оплатить расходы, связанные с проведением спасательной операции.

Поход, задуманный как семейная прогулка по австрийским Альпам, едва не закончился трагедией. Неподходящая экипировка, детские коляски и ошибка при выборе маршрута привели 36 человек на опасный склон, откуда часть группы пришлось эвакуировать вертолетами. К счастью, все путешественники, включая детей и младенцев, остались невредимы.

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#туризм #эвакуация #спасатели #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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